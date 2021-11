Justicia niega amparo a Rebeca Xicoténcatl; fundada su no ratificación como magistrada

La justicia federal negó su protección a la ex magistrada Rebeca Xicoténcatl Corona, al sobreseer el juicio de amparo que promovió en contra de la determinación del Poder Legislativo de no ratificarla en el cargo como integrante del pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Con ello, salvo que la afectada promueva un nuevo recurso legal, los poderes Ejecutivo y Legislativo podrían iniciar el proceso para designar a la persona que ocupe el espacio que, desde el pasado 31 de marzo, dejó la ex magistrada y que ahora ostenta, en calidad de interina, Marisol Barba Pérez.

El juez Tercero de Distrito en el estado de Tlaxcala, Carlos Alberto Ávila Muñoz, determinó sobreseer el juicio de amparo 75/2021-II promovido por la ex magistrada y a través del cual, desde el pasado 15 de febrero, la justicia federal le concedió la suspensión provisional para que no se designe a quien la sustituirá hasta que se resolviera de fondo el citado procedimiento jurisdiccional.

Sin embargo, al resolver el amparo, el juez determinó que los diputados de la LXIII Legislatura local cumplieron con las formalidades legales, de forma y fondo, en los argumentos que llevaron a la no ratificación de Rebeca Xicoténcatl como magistrada.

Es más, el juez Ávila Muñoz, la encontró responsable de actuar con parcialidad y deshonestidad, además de que abandonó su función jurisdiccional en “perjuicio de los justiciables”, incurrió en omisiones y hasta llamó mediocres a quienes votaron por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Tras analizar los argumentos esgrimidos por la ex magistrada, en especial, en torno a que intervino en un caso en el que estaban involucradas sus amistades, el juez determinó que actúo con parcialidad, atentando contra los principios que debieron regir su proceder.

“Resulta pertinente señalar que los juzgadores se encuentran sujetos a la observancia de la totalidad de los principios que integran el derecho fundamental a la impartición de justicia, entre los que destaca el de imparcialidad, instituido como una exigencia esencial inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en el deber de mantenerse ajenos a los intereses de las partes en controversia, así como de dirigir y resolver los conflictos judiciales sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas”, situación que no ocurrió con la ex magistrada.

Además, el juez confirmó que el integrante del pleno del TSJE omitió solicitar permiso o licencia al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para ausentarse de sus funciones del 6 al 10 de agosto del año 2018, periodo en el que estuvo en San Juan de Puerto Rico, en “perjuicio de los justiciables”, de ahí que “este órgano de control constitucional estime que subsiste la motivación vertida por la autoridad responsable (Congreso del estado)”, en el que establece que esa ausencia fue en perjuicio de los justiciables.

También confirmó que la ex magistrada incurrió en expresiones denostativas cuando criticó a través de sus redes sociales, a quienes habían votado, en los comicios del año 2018, a favor del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, “manifestaciones que atentaron contra la dignidad humana y que constituyen una práctica discriminatoria”.

Recordar que con fecha 1 de julio, la entonces magistrada publicó en su red social de Facebook la siguiente expresión: “Dice el dicho que el agua siempre busca su nivel […] y hoy la mayoría de los mexicanos que votaron a favor de López Obrador, son gente mediocre y no lo digo de forma despectiva, sino en la real acepción de la palabra, gente que busca sin el mínimo esfuerzo obtener grandes beneficios, ahora a esperar que les cumpla a todos aquellos que le brindaron su confianza y para los que no lo hicimos a seguir trabajando y esforzándonos como todos los días, pues eso hará que tengamos la calidad moral de exigir resultados al próximo presidente de México.”

Esa expresión fue valorada por la LXIII Legislatura local como un argumento para no validar la ratificación de Rebeca Xicoténcatl, aspecto que fue respaldado por el juez de distrito, que al resolver el juicio de amparo, consideró que los ex diputados “establecieron razones objetivas y sustentadas en pruebas, que explican de forma sustantiva, expresa, objetiva y razonable, el análisis que se hizo a la publicación que realizó en su perfil de Facebook, así como los motivos que llevaron a considerar dicha publicación como una causa para no ratificar a la citada ex funcionaria en su encargo de magistrada, por considerar que se trataba de manifestaciones denostativas que atentaron contra la dignidad de las personas que votaron a favor del actual presidente de la República”.

“De ahí que se estime que el órgano evaluador (el Congreso del estado) sí precisó de manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables que lo llevaron a determinar en el sentido de no ratificar a la quejosa en su encargo de magistrada, debido a la publicación que realizó a través de su perfil de la red social Facebook, puesto que se basó en el examen cuidadoso sobre su conducta observada, en cuanto a aspectos de reputación pública y honorabilidad, que se advirtió de elementos probatorios objetivo”, refiere el resolutivo integrado por 133 hojas.

Ante ello, el juez el juez Tercero de Distrito en el estado de Tlaxcala, Carlos Alberto Ávila Muñoz determinó “negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, por cuanto no fueron reclamados por vicios propios”.