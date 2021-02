La justicia está garantizada pese a litigios de dos magistrados: Bernal

Pese a la suspensión ordenada por la justicia federal para que el Poder Legislativo se abstenga de nombrar a quienes suplirán a los magistrados Rebeca Xicohténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, la impartición de justicia en el Poder Judicial está garantizada, aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Fernando Bernal Salazar.

Abundó que si bien, el juzgado tercero de distrito concedió la suspensión para que el Congreso no nombre a los suplentes de estos dos magistrados que están próximos a concluir su mandato, el Poder Judicial seguirá laborando en plenitud, pues existen las disposiciones legales para cubrir esas dos magistraturas.

En entrevista, Bernal Salazar se dijo respetuoso del proceder de Xicohténcatl Corona y Jiménez Martínez, pues “tienen el derecho de agotar sus medios de defensa”, pero aseguró que ambos personajes deberán dejar el cargo el 31 y 3 de marzo, respectivamente.

“Si bien hay tres juicios de amparo, dos promovidos por el magistrado Mario Jiménez y uno por la magistrada Rebeca Xicohténcatl, en los que se les otorga la suspensión, para que el procedimiento de designación de quienes habrán de suplirlos se quede hasta antes del nombramiento final, pero los efectos de ésta no afectan su salida o remoción una vez que termine su mandato, ellos deberán dejar de pertenecer al pleno del Poder Judicial”.

Pese a ello, negó que el Poder Judicial quedará integrado de manera indebida, ante la falta de dos magistrados, pues recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece las disposiciones legales para atender estos casos, ya sea que las vacantes sean cubiertas por los secretarios de acuerdos o bien, a partir del nombramiento de un magistrado suplente.

“Nuestra norma interna establece lo que se debe hacer en estos casos… recordar que dispone que cuando surja una ausencia temporal de los magistrados, que no rebasen 20 días, se suplen por el secretario de acuerdo de la ponencia a la que pertenezca el asunte y en caso de que ésta ausencia exceda de los 20 días, entonces se nombrará a un magistrado suplente por parte del Congreso del estado, ello de una terna que remita el pleno del TSJE integrada por miembros del Poder Judicial de reconocido prestigio y antigüedad sin convocar a concurso de méritos”, explicó.

De acuerdo con la normatividad, el pleno del TSJE deberá definir la terna y comunicarla al Congreso del estado, dentro de los 15 días hábiles siguientes a que ocurra la falta absoluta o temporal.

Bernal Salazar consideró que será necesario que el Poder Judicial cumpla el plazo establecido en la normatividad y, una vez concluido éste, y en concordancia con las resoluciones de la justicia federal, podrían remitir la terna para que los integrantes de la LXIII Legislatura local nombren a los magistrados suplentes.

Por ello, el magistrado presidente aseguró que la impartición de justicia no se verá afectada por estas disposiciones, pues “no se paraliza la administración de justicia, no hay de qué preocuparse, seguiremos trabajando…la justicia tanto en la Sala Penal, como la de Justicia para Adolescentes como en el pleno del TSJE no se ve paralizada por estas circunstancias, que es lo más importante”.