Justicia federal ordenó extemporáneamente suspender designación de comisionado de IAIP

El juzgado tercero de distrito decretó la suspensión provisional del proceso por el cual el Congreso del estado designó, la tarde de ayer martes, a Arturo de Casa Vega y a Jaime Martínez Sánchez como comisionados, propietario y suplente, respectivamente, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP) para un periodo de siete años que inicia el próximo 2 de enero.

Sin embargo, el resolutivo, hasta la noche de ayer, no había sido notificado al Congreso del estado, por lo que la determinación de la autoridad federal no impidió tal designación y ahora será hasta que resuelvan de fondo el juicio de amparo 1765/2023-II-D cuando se conozca si se confirma o no la unción y permanencia de Arturo de Casa en el IAIP.

El juicio de amparo fue promovido por uno de los aspirantes a ocupar esa vacante que se generará en el IAIP con la culminación del mandato de Didier Fabián López Sánchez, quien enunció una serie de presuntos actos ilegales cometidos por el gobierno estatal y los integrantes del Poder Legislativo.

De manera puntal, en el juicio, el promovente se quejó de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Reyna Flor Báez Lozano, por “la inconstitucionalidad de la omisión de transparentar y justificar la idoneidad ética y profesional del sínodo integrado por tres personas profesionales expertas en materia de derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, cultura de la transparencia, normatividad y administración y gobierno interna y la omisión de observar, vigilar y coadyuvar el proceso de aplicación, recepción, análisis, valoración y calificación de la aplicación del examen escrito a los participantes”.

- Advertisement -

Además, promovió su juicio en contra de los integrantes del sínodo, conformado por Liliana Cárdenas Morales, Kira Ciofalo Lagos y Francisco Mixcoatl Antonio por, entre otros aspectos, la “inconstitucionalidad de la omisión de informar a las comisiones unidas de Información Pública, Protección de Datos Personales y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Tlaxcala, la sustracción da los exámenes escritos aplicados el 4 de diciembre de la presente anualidad y constituirse en un lugar ajeno de las instalaciones del recinto oficial del Poder Legislativo del estado Tlaxcala, al calificarlo sin respetar el principio de máxima publicidad y condiciones completamente de opacidad… y la omisión de regulación de los procesos de evaluación del examen escrito y sustracción de los mismos y, por ende, la posible manipulación, modificación y/o alteración de los resultados finales derivados de la aplicación”.

En el juicio de amparo, el quejoso, demandó la suspensión del proceso, a fin de no afectar a la institución IAIP, con la designación, por lo que, al promover un incidente de suspensión, la justifica federal ordenó “al Congreso del estado de Tlaxcala, a través de las comisiones de Información Pública y Protección de Datos Personales, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXIV Legislatura, se abstengan de continuar con el procedimiento de selección de una comisionada o un comisionado integrante del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala, hasta en tanto se compurguen los vicios señalados en este libelo.

“Lo anterior, para el efecto de que las autoridades responsables, sin paralizar el procedimiento de designación de comisionada o comisionado del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, se abstengan de emitir la resolución definitiva en la etapa conclusiva de dicho procedimiento, esto es, en caso de que no se haya hecho; es decir, no emitan ni ejecuten ninguna resolución en la que se designe a una comisionada o comisionado”.

- Advertisement -

Sin embargo, dicho mandato no llegó antes de que el pleno del Congreso decidiera, por 20 votos a favor, ungir a Arturo de Casa como comisionado del IAIP, por lo que ahora la justicia federal emplazó a las partes denunciadas para que el próximo 19 de diciembre, a las 10:03 horas, celebren la audiencia incidental, e iniciar con el análisis de fondo de la demanda de amparo.