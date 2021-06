Juntos Haremos Historia mantendrá la mayoría en el Congreso de Tlaxcala

Los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” lograrán mantener la mayoría en lo que será la LXIV Legislatura local, pues tienen ventaja en 13 de las 15 diputaciones de mayoría relativa que estuvieron en disputa el pasado domingo.

De acuerdo con datos emanados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza Tlaxcala y Encuentro Social Tlaxcala (PEST) mantendrían la mayoría en el Congreso local, relegando al resto de los partidos y a la coalición “Unidos por Tlaxcala” en el número de curules.

Los partidos de la coalición Unidos por Tlaxcala, que la conforman el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y los locales Alianza Ciudadana y Socialista habrían logrado el triunfo en un distrito, mientras que el sol azteca lo habría hecho en otra demarcación.

En el distrito electoral 01, con cabecera en Calpulalpan, el virtual vencedor es Ever Alejandro Campech Avelar, del PRD, con una votación de 24.4 por ciento.

En el distrito local 02, con cabecera en Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, de la coalición “Unidos por Tlaxcala” habría logrado la victoria con 42.9 por ciento, mientras que en el distrito 03, con cabecera en Xaloztoc, el alcalde pevemista con licencia de Lázaro Cárdenas, Jaciel González Herrera, de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” mantiene la ventaja con 30.5 por ciento de la votación.

Mientras que en el distrito 04, con cabecera en Apizaco, la militante del PEST, Mónica Sánchez Ángulo, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, tiene ventaja con 35.9 por ciento de los votos.

En el distrito 05, con cabecera en Yauhquemehcan, el ganador fue el ex diputado panista y ex edil de Hueyotlipan, Vicente Morales Pérez, postulado por “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” con 41.1 por ciento de los sufragios y en el distrito 06, con cabecera en Ixtacuixtla, es el funcionario estatal y ex líder magisterial, Lenin Calva Pérez, de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, quien lograría la primera posición con 42.7 por ciento.

En tanto, en el distrito 07, con cabecera en la capital del estado, la petista y ex regidora de Tlaxcala, Gabriela Esperanza Brito Jiménez, de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, ganaría con 46.9 por ciento de los votos y en la demarcación 08, con cabecera en Contla de Juan Cuamatzi, ganaría Lupita Cuamatzi Aguayo, de Morena, con 31.7 por ciento.

En el distrito 09, con cabecera en Chiautempan, la diputada local con licencia, Maribel León Cruz logró, a través de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, la reelección, pues tiene 44.9 por ciento de los votos.

En el distrito 10, con cabecera en Huamantla, el alcalde de Ixtenco con licencia, Miguel Ángel Caballero Yonca, de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, tendría una ligera ventaja en el PREP con 38.6 por ciento.

En el distrito 11, con cabecera en Huamantla, la petista Leticia Martínez Cerón, postulada por “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, tiene el 36.7 por ciento de votación; en el distrito 12, con cabecera en Teolocholco, la morenista Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ganaría la elección con 30.5 por ciento.

En tanto, en el distrito 13, con cabecera en Zacatelco, el edil con licencia de Tepeyanco y ex diputado local de Nueva Alianza Tlaxcala, Bladimir Zainos Flores regresaría al Congreso local, pues tiene ventaja al acumular 26.8 por ciento de la votación.

En el distrito 14, con cabecera en Natívitas, el legislador con licencia, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, impulsado por el PT, lograría la reelección consecutiva con 37.4 por ciento de los votos y en el distrito 15 de San Pablo del Monte, la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” lograría el triunfo con María Guillermina Loaiza Cortero, con 39.5 por ciento de los sufragios.