Julieta Fierro, tejedora de estrellas

Coral Avila Casco

La Dra. Julieta Norma Fierro Gossman se ha hecho a la eternidad y a la inmensidad del universo. A su paso por nuestro mundo, ha desplegado una vasta estela de generosidad, talento, inteligencia, capacidad de asombro, creatividad, sensibilidad, ternura, empatía, compromiso, esfuerzo, tolerancia y una vocación de servicio infinita, por adjetivar solo algunas de sus cualidades.

La Dra. Julieta Fierro ha sido una tejedora de historias que han inspirado, motivado y arropado sueños de niñas y mujeres, para quienes su figura ha sido el gran referente y el exacto detonante de aspiraciones para impulsar los talentos propios, las metas personales y los anhelos compartidos. El maravilloso don de la Dra. Julieta Fierro ha sido tan poderoso que lo mismo ha impulsado a mujeres adultas a aprender a leer y escribir, y maravillarse con la ciencia que acercado a niñas y jóvenes a las carreras STEM y sembrado en ellas semillas de feminismo, libertad, poder personal, empatía, escucha activa, cooperación, capacidad de acción y toma de decisiones; lo mismo en quienes la hemos leído, escuchado y visto a través de todas las conferencias, programas, entrevistas y actividades de divulgación científica que a lo largo de su vida realizó, con una maestría única.

La Dra. Julieta Fierro, extraordinaria tejedora de estrellas, ha trascendido escribiendo y haciendo lo que más amaba: compartir su conocimiento de manera asertiva, flexible, empática y sencilla. México ha tenido en ella a una hija noble y prodigiosa que le ha dado honor en el concierto internacional con los múltiples reconocimientos recibidos como los premiso Kalinga de la Unesco, el de la Academia de Ciencias del mundo y los cuatro doctorados honoris causa recibidos.

Hablar de la Dra. Julieta Fierro es hablar de la grandeza de las universidades públicas mexicanas, especialmente de la UNAM y del IPN, de quien dijo “es el lugar donde he podido ejercer mi libertad”.

Sirvan estas líneas para reconocer y agradecer todos los aportes de la Dra. Julieta Fierro y también de las científicas que, desde Tlaxcala, son tejedoras de estrellas como Miriam Carrillo Barragán, Margarita Martínez Gómez, Aurelia Flores Hernández, Ivonne Campos Rico, Cecilia Cuatianquiz Lima, Marlene Betanzos Tapia e Hilda Margarita Castro Cuamatzi. A todas, gracias por inspirarnos.

