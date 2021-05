Promoverán juicio político contra titular de la CEDH por supuestas omisiones

Por considerar que Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha incurrido en supuestas omisiones durante el desempeño de sus funciones, organizaciones civiles y familiares de víctimas promoverán un nuevo juicio político en su contra y pedirán a la próxima o próximo titular de este órgano la reapertura de expedientes de denuncias.

En rueda de prensa, Yeny Charrez Carlos, presidenta de la organización Mujeres con Poder, acompañada de representantes de otras asociaciones, expuso dos casos a los que la CEDH no dio el apoyo esperado por las personas afectadas.

El primero corresponde a la desaparición de Ronaldo Minor Montes, a la edad de 19 años, el pasado 1 de junio de 2018 en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi. “El presidente de la Comisión buscó de manera personal a Gloria (madre de este joven) y asistió a su casa, prometiendo que la ayudaría a que se hiciera la investigación y el correcto seguimiento; sin embargo, no dio continuidad a este asunto”, indicó.

A la familia de esta persona que aún no ha sido localizada, se le asignó un abogado de oficio al que nunca conoció y, por tanto, no había tenido acceso a la carpeta de investigación, hasta que intervino Mujeres con Poder.

El segundo caso, se refiere a la queja promovida por Adela N. ante la CEDH, pues fue la primera instancia a la cual recurrió para denunciar a un docente de presunto acoso sexual contra su hija estudiante de la secundaria técnica número 28 de Apetatitlán.

El hecho ameritaba la emisión de una medida cautelar, para que el profesor señalado no se acercara a la menor de edad; pero meses después la adolescente “fue secuestrada, tres días estuvo siendo violada, sin comer, sin agua y nadie hizo nada; ayer me dieron a conocer que la carpeta está cerrada, por la propia Comisión, que no hubo elementos por falta de interés de la madre. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está haciendo su trabajo… ese hombre actualmente sigue rondando la casa de Adela”, anotó Charrez.

Cuestionó la determinación de la CEDH de concluir el expediente sobre acoso hacia una niña y sin atender la ley para dar seguimiento, pues pudo haber evitado una violación y haber dictado recomendaciones a la secundaria.

Anunció que este asunto será remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que el expediente fue archivado sin antes cumplir el procedimiento adecuado. Además –agregó– en los casos de impartición de justicia a niñas, niños y adolescentes (llevados por Mujeres con Poder), los protocolos de actuación exigen la presencia de la CEDH, pero “a ninguna de las citas llegó”.

Desde que inició el proceso de elección de presidente de la Comisión –apuntó– se ha omitido esta obligación. “No puede ser cierto que no haya justicia por estar buscando un puesto” o una reelección “y dejar acéfala” a la institución.

Por estas razones, Yenny Charrez Carlos aseveró que será promovido un nuevo juicio político en contra de Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, pues recordó que ya existe uno en contra de este ombudsperson, el cual debe ser reactivado, pues “los diputados no pueden irse así nada más”, toda vez que estas madres de familia “primero fueron víctimas del delito y después de la CEDH”.

A esta conferencia, en solidaridad a Gloria N. y a Adela N., acudió la madre de Isabella Hernández Rivera, de dos años de edad, desaparecida desde hace 12 días.