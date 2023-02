Jubilados y pensionados exigen pago de prestaciones en PCET; bloquean una calle

Trabajadores que se jubilaron o pensionaron desde el año 2021 realizan una manifestación frente a las oficinas de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET) y bloquearon el tránsito en la calle Lardizábal, entre avenida Juárez y Xicohténcatl, de la ciudad capital, con el objetivo de exigir que se les pague quincenas, sueldo base complementario, canasta básica y quinquenio, así como se les otorguen dos niveles más.

Desde las 10 horas de este miércoles, un grupo de alrededor de 50 personas se apostó afuera de esta dependencia estatal, lo que obligó a las autoridades de vialidad a cambiar el sentido de la calle Xicohténcatl para dar fluidez a la movilidad de los automovilistas.

Estas personas que están agremiadas al Sindicato 7 de Mayo portaban pancartas en mano en las que planteaban sus demandas y en coro exigieron atención por parte de la directora de PCET, Radahid Hernández López.

Fueron acompañadas por el ex dirigente del Sindicato 7 de Mayo, Edgar Tlapale Ramírez y de los integrantes de uno de los grupos que se ostentan parte del Comité Ejecutivo electo de esta organización, encabezado por Enrique Escobar Cortés.

En entrevista, Teresa Meléndez Morales, una de las manifestantes, expuso que se jubiló desde el año 2021 y PCET “no ha cumplido con lo que por derecho nos corresponde. Yo exijo que nos den el pago de las prestaciones que nos corresponden después de trabajar más de 28 años en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Indicó que no es justo que después de “largos años que estuvimos siendo productivos en el gobierno, ahora nos hagan a un lado y se hagan que no saben o que no hay presupuesto, eso es una mentira, a nosotros todavía nos están descontando la aportación a Pensiones Civiles”.

Otra demanda es que no les den medicamentos genéricos, con el argumento de que no es justo y porque ningún gobierno anterior lo había hecho., ya que antes era de patente y no había problemas con las prestaciones.

Meléndez Morales especificó que en este caso son 36 personas que no reciben nada de su quincena y siguen en su lucha para que Pensiones Civiles cumpla con el pago de sus prestaciones.

Otros afectados denunciaron que tampoco les han dado el pago de finiquito, despensas y sueldo base, “pues no se han respetado las prestaciones de los jubilados y pensionados, no puede ser que el esfuerzo de años se vaya para atrás, queremos que se nos cumplan las prestaciones, no queremos otra cosa, que se respeten los convenios”.