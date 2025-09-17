Jóvenes tlaxcaltecas mostrarán su talento en el concurso “Talentos Tlaxcala” y el certamen “Señorita Cobat con causa”

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt) y la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET) presentaron los eventos “Talentos Tlaxcala” y “Señorita Cobat con causa”, dos plataformas que, en palabras del director general del subsistema, José Alonso Trujillo Domínguez, “impulsarán los sueños y aspiraciones de la juventud, proyectando su talento más allá del estado”.

En rueda de prensa, Trujillo explicó que este año el concurso abre sus puertas a todos los subsistemas de educación media superior, tanto públicos como privados, lo que amplía considerablemente el número de participantes. “Estarán participando jóvenes provenientes no solamente del Colegio de Bachilleres, sino de todas las instituciones de educación media superior”, afirmó.

El concurso “Talentos Tlaxcala” tendrá como sede inicial el Centro de las Artes en Apizaco, donde del 20 al 22 de octubre se realizarán las audiciones. Se espera la inscripción de al menos 500 estudiantes. De ellos, 50 pasarán a la semifinal y recibirán capacitación vocal en la Escuela de Música de Tlaxcala.

La gran final de este certamen se celebrará el 16 de diciembre en el Gimnasio del plantel 01 Tlaxcala, donde 10 finalistas competirán frente a un jurado conformado por especialistas en el ámbito musical.

Trujillo recordó que la edición anterior, “Talentos Cobat 2024”, reunió a más de 200 jóvenes y generó un impacto en 17 mil estudiantes. Este año, dijo, la expectativa es llegar a más de 70 mil jóvenes. “Ahora lo vamos a multiplicar como por 10”, señaló.

El director reconoció el papel clave de aliados estratégicos en el éxito de esta iniciativa. Agradeció el respaldo del secretario de Educación Pública, Homero Meneses, y destacó especialmente la colaboración de Angélica Domínguez, titular de Coracyt, así como de la Escuela de Música de Tlaxcala, encabezada por Israel Ghenno López, cuyo equipo “hizo posible que chicos tímidos sacaran todo su potencial”.

Trujillo también subrayó la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien atribuyó la creación de este proyecto cultural y juvenil. “Talentos Tlaxcala surge en la mente y en el corazón de la gobernadora Lorena Cuéllar”, expresó, asegurando que su liderazgo ha permitido consolidar plataformas de reconocimiento para la juventud.

El segundo evento anunciado es el certamen “Señorita Cobat con causa”, que busca reconocer no solo la belleza exterior, sino también la interior a través de proyectos sociales que beneficien a la comunidad. “No solamente se estará calificando el aspecto de la belleza exterior sino la belleza interior y proyectos a favor de Tlaxcala”, explicó el directivo.

La presentación oficial de este certamen será el 22 de septiembre en el Teatro Xicohténcatl, con la asistencia prevista de 275 alumnas. Posteriormente, habrá selecciones internas en los 29 planteles del Cobat y Telebachilleratos Comunitarios del 23 al 26 de septiembre, seguidas de la etapa de zona en cuatro planteles sede.

La gran final estatal de “Señorita Cobat con causa” se llevará a cabo el 16 de octubre en el Gimnasio del plantel 01 El Sabinal, con la participación de nueve finalistas.

Trujillo insistió en que ambos eventos son parte de una estrategia integral para proyectar a los jóvenes tlaxcaltecas en el ámbito artístico, cultural y social, fortaleciendo al mismo tiempo su sentido de pertenencia.