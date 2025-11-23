Jóvenes tienen la capacidad de transformar la realidad con sus decisiones responsables: Alfonso Sánchez

Al dar la bienvenida al Sorteo del Servicio Militar Nacional clase 2007 y remisos, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García destacó que los jóvenes tlaxcaltecas representan una generación con la capacidad de transformar la realidad mediante su preparación, su trabajo y sus decisiones responsables.

- Anuncio -

Señaló que, más allá del resultado del sorteo, bola negra o bola blanca, lo esencial es mantener siempre la disposición de servir a México y contribuir al bienestar de su gente.

El alcalde subrayó que este compromiso cívico fortalece los valores que sostienen al país y reconoció públicamente la madurez y responsabilidad de los asistentes al cumplir con este deber ciudadano.

Las instalaciones del ayuntamiento de Tlaxcala fueron sede de este ejercicio cívico, realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para los jóvenes que tramitaron su cartilla en esta junta municipal de reclutamiento.

- Advertisement -

Durante el evento, los participantes acudieron con su cartilla en mano para someterse al tradicional procedimiento de extracción de bola negra o bola blanca, dinámica conducida por una menor designada para garantizar transparencia.

La bola blanca establece la obligación de cumplir con el Servicio Militar, mientras que la bola negra exime de la obligación activa.

La explicación del proceso estuvo a cargo de Ricardo Zacarías Lara, capitán I de Arma Blindada, quien detalló cada paso para que el sorteo se desarrollara con claridad y orden.

- Advertisement -

El acto contó con la presencia de Víctor Hugo Gutiérrez Morales, secretario del ayuntamiento de Tlaxcala; Alejandro Sarmiento Padilla, quinto regidor y Giovanni Sánchez Castillo, coordinador de Gobierno Abierto y operador de la Junta Municipal de Reclutamiento.