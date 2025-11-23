Lunes, noviembre 24, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Jóvenes tienen la capacidad de transformar la realidad con sus decisiones responsables: Alfonso Sánchez

La Redacción

Al dar la bienvenida al Sorteo del Servicio Militar Nacional clase 2007 y remisos, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García destacó que los jóvenes tlaxcaltecas representan una generación con la capacidad de transformar la realidad mediante su preparación, su trabajo y sus decisiones responsables.

- Anuncio -

Señaló que, más allá del resultado del sorteo, bola negra o bola blanca, lo esencial es mantener siempre la disposición de servir a México y contribuir al bienestar de su gente.

El alcalde subrayó que este compromiso cívico fortalece los valores que sostienen al país y reconoció públicamente la madurez y responsabilidad de los asistentes al cumplir con este deber ciudadano.

Las instalaciones del ayuntamiento de Tlaxcala fueron sede de este ejercicio cívico, realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para los jóvenes que tramitaron su cartilla en esta junta municipal de reclutamiento.

- Advertisement -

Durante el evento, los participantes acudieron con su cartilla en mano para someterse al tradicional procedimiento de extracción de bola negra o bola blanca, dinámica conducida por una menor designada para garantizar transparencia.

La bola blanca establece la obligación de cumplir con el Servicio Militar, mientras que la bola negra exime de la obligación activa.

La explicación del proceso estuvo a cargo de Ricardo Zacarías Lara, capitán I de Arma Blindada, quien detalló cada paso para que el sorteo se desarrollara con claridad y orden.

- Advertisement -

El acto contó con la presencia de Víctor Hugo Gutiérrez Morales, secretario del ayuntamiento de Tlaxcala; Alejandro Sarmiento Padilla, quinto regidor y Giovanni Sánchez Castillo, coordinador de Gobierno Abierto y operador de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

José Luis Zacarías y Thitu Pauline Mutwa ganan Maratón de Puebla

Leopoldo Aguilar -
Con una impresionante participación de miles de corredoras y corredores provenientes de diversos estados del país y del extranjero, el evento “Por Amor al...

El coach de Aztecas UDLAP, Raúl Rivera, encabeza selección Centro

Leopoldo Aguilar -
El entrenador en jefe de la Selección Centro, Raúl Rivera, que competirá contra la Selección Norte, ambas de la ONEFA, en la edición XLIX...

Apenas 50 personas asisten a marcha de “Todos por Cholula” para exigir seguridad

Isaí Pérez Guarneros -
Apenas 50 personas se congregaron este domingo en el cuadro principal de San Pedro Cholula para unirse a la manifestación convocada por la organización...

Más noticias

Prevén nueva fase de operaciones militares de EU contra Venezuela

La Jornada -
Washington. Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, informaron ayer a Reuters cuatro...

Asesinatos de palestinos en Gaza ya se acercan a 70 mil

La Jornada -
Deir Al Balah., Los ataques israelíes contra Gaza ponen en riesgo la tregua al dejar al menos 318 fallecidos y 788 heridos desde que...

Delegado panista en la Cuauhtémoc, entre los detenidos en la marcha Z

La Jornada -
Entre las 18 personas procesadas por los actos violentos perpetrados durante la marcha de la generación Z del pasado 15 de noviembre, se encuentra...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025