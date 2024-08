Jóvenes renuncian porque se restringe uso del celular: CROC; inicia jornada de concientización

La restricción del uso del celular en los centros de trabajo ha orillado a los jóvenes a abandonar el trabajo, reveló el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Eduardo Vázquez Martínez, quien anunció el inicio de una jornada nacional preventiva sobre el uso de las redes sociales y su repercusión en la salud mental, a través del convenio con el Centro de Integración Juvenil (CIJ).

En conferencia de prensa, acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo de la CROC en Tlaxcala, Vázquez Martínez explicó que ya se han visitado las empresas FEW e Eagle, con el fin de exponer a los trabajadores los riesgos a su salud por no tener un buen manejo de las redes sociales y no poner límites, además de la importancia de prevenir accidentes de trabajo y evitar una disminución en la productividad.

Ahondó que se ha detectado que el trabajador a veces usa el teléfono celular en su fuente de empleo y ha habido accidentes, pero lo peor está en casa porque los jóvenes tienen una mayor atención a este aparato o a los medios electrónicos, al grado que descuidan el ejercicio, el estudio y se desvelan, generando afectaciones a su salud.

“Necesitamos concientizar y sensibilizar al trabajador y a su familia de que debe haber un uso más apropiado de los medios de comunicación, porque al estar afectado de enfermedades de carácter mental hay una repercusión más grave en la sociedad”.

Indicó que el 40 por ciento de los agremiados a la CROC en Tlaxcala tiene menos de 35 años y el 60 por ciento mayores de esa edad, pero las pláticas de concientización van dirigidas a todos para que se pongan límites en el uso de las redes sociales y aparatos electrónicos para no tener efectos negativos en la salud.

Incluso, refirió que sí se han registrado accidentes en los centros laborales, pero por fortuna no son graves, pero qué necesidad que por usar el celular se machuquen o cuando están cosiendo se pasen a lesionar un dedo.

“Ante ello, ha habido necesidad de reglamentar el uso del celular al interior de los centros laborales, incluso prohibir su uso, pero se da un fenómeno de que los jóvenes llegan y como no hay permiso de utilizar el teléfono, abandonan el trabajo. Parece algo muy sencillo, pero no es así, pues para completar 150 trabajadores en una empresa de la manufactura se tardaron dos años, ya que llegaban 30 y se iban 25, llegaban otros 20 y se iban 18 porque querían tener el celular”.

El problema es que la empresa invierte en el reclutamiento, capacitación, en horas hombre de producción y se pierde todo eso, lo cual genera una merma en la empresa en perjuicio de los trabajadores que sí son estables.

Estimó que entre el 60 y 80 por ciento de los jóvenes no se quedan a trabajar por esta causa o alguna otra.