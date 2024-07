Jóvenes, familias y adultos mayores disfrutan de sesión masiva de boxeo fitness

Al menos dos mil 456 personas, entre jóvenes, familias y adultos mayores, disfrutaron de la sesión masiva de boxeo fitness, que organizó este lunes el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) como parte de las actividades previas a la “Función Internacional de Boxeo Tlaxcala WBC 2024”, que se celebrará el sábado 27 de julio.

La sesión fue dirigida por la boxeadora profesional Rosa Olvera, en el Domo Blanco del Recinto Ferial, donde los asistentes realizaron ejercicios de sombra y rutinas de coordinación al ritmo de la música, a fin de fortalecer sus movimientos de destreza, agilidad y de autoprotección.

El encargado de despacho del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, indicó que el propósito de estas sesiones es cumplir con las políticas públicas en materia de bienestar social que encabeza la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros; de ahí que la dependencia ha creado estrategias que ofrecen a la población tlaxcalteca más alternativas físicas encaminadas a una vida más saludable.

Detalló que previo a esta sesión masiva, se realizaron cuatro sesiones en los municipios de Ixtacuixtla, Tlaxcala capital, Apizaco y Zacatelco, donde prevaleció la alegría y la sana convivencia.

- Advertisement -

Dijo que derivado de la buena aceptación que han tenido estas actividades, las clases de boxeo fitness se suman a la cartelera de programas sociales de activación y cultura física que promueve el IDET, como es “Mujeres Guerreras” y “Actívate con el IDET”, que fomentan el respeto, el auto conocimiento y que “hoy es la consecuencia de todos los programas sociales de cultura física que tiene la institución”.

A decir de los asistentes, este evento es una oportunidad para continuar con su preparación física, aprender algo nuevo como refiere Oscar Gil, quien consideró que esta actividad lo motiva a practicar boxeo para mejorar su acondicionamiento físico.

“Creo que es muy bueno porque las personas que llevan a cabo el entrenamiento son profesionales, primero nos hicieron calentar, luego nos enseñaron un poco de técnicas de box los sobre todo lo que es guardia, algunos golpes básicos, se sudo mucho es muy buen ejercicio, es un ambiente sano, no hay golpes solo son trabajos de sombra y es una buena actividad para mantenerse saludables”, expresó.

- Advertisement -

Algunas mujeres asistentes consideraron que este deporte cada vez es más incluyente como lo señala Selene Moreno del municipio de Apizaco, quien reconoció a las autoridades pues “es bastante bueno que fomenten actividades más inclusivas y la convivencia para seguir aprendiendo sobre el box”.

Este deporte no limita edades, en la sesión se pudo observar a varios adultos mayores como don Roberto Reyes y Consuelo Rincón, ambos originarios de Xicohtzinco quienes señaron que estas actividades ayudan a sentirse más conectados con la sociedad y ayuda a fortalecer su salud.

“Me parece bien que llegue el box a Tlaxcala, nunca lo he practicado, pero si me gustaría hacerlo, esto nos hace bien a todos, es un ejercicio muy saludable que nos ayuda sobre todo los adultos mayores. Anímense hacer ejercicio no podemos quedarnos así, hay que hacer tiempo porque hay que hacerlo por salud”, manifestaron.

Asimismo, algunas familias aprovecharon que los más pequeños están de vacaciones para acudir a vivir esta experiencia como es el caso de la familia de Alejandro Huerta, proveniente de Huamantla y quien estuvo acompañado de su esposa y sus dos hijos para participar en esta activación.

“Están bastante bien, independientemente de que el deporte en Tlaxcala se ha concentrado en fútbol, basquetbol, voleibol, ahorita lo están aperturando al box yeso está bien, es un deporte muy interesante y muy completo. El deporte es inclusivo y tiene que participar toda la familia, bien con mi esposa y mis hijos y están muy contentos viendo la manera de como entrarle”, señaló

El evento también estuvo la mascota Lucy, que se ha convertido en el símbolo de la institución y referente nacional del deporte en Tlaxcala, así como funcionarios y representantes de las dependencias estatales, universidad y subsistemas educativos.