Jóvenes dialogan en la UATx sobre problemáticas y retos que marcan su presente y su porvenir

Hablar hoy de la juventud es hablar de la energía que mueve el presente y la creatividad que definirá el futuro, aseveró Dante Morales Cruz, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al inaugurar el 9° Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud en América Latina, titulado Intergeneraciones, incertidumbre y disrupción, en el Auditorio Interactivo “Manuel de Lardizábal y Uribe”.

- Anuncio -

Bajo la organización del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (Ciisder), este seminario es un colegiado que propicia la discusión y la generación de conocimiento en los estudios de juventud, donde los académicos y académicas dialogan, intercambian opiniones y generan perspectivas que contribuyen a la comprensión de los diversos contextos donde convergen las juventudes como actores sociales, dando como resultado aportaciones al conocimiento desde la academia con respecto a las juventudes.

Se cuenta con la participación de especialistas de ocho instituciones educativas de Colombia, España y México, el Ciisder–UATx, las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología; de Ciencias de la Educación; y de Trabajo Social, Sociología y Psicología; los centros de Investigación en Educación y en Jurídico–Políticas de la UATx, y la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Entre los ponentes magistrales se encuentran Carles Feixa Pampols, de la Universitat Pompeu Fabra de España, con la conferencia “El juvenicidio letal al juvenicidio moral”; José Manuel Valenzuela Arce, de El Colegio de la Frontera Norte, con la ponencia “Los nadies: Bionecropolítica y juvenicidio en América Latina; Ivonne Meza Huacuja, del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, con la disertación “Civilizar los sentimientos: La adolescencia en la confección de la ciudadanía moderna posrevolucionaria”.

- Advertisement -

Además, tendrá lugar el panel de jóvenes investigadoras e investigadores, la presentación de cinco libros académicos, fortaleciendo el intercambio de experiencias y visiones en torno a las problemáticas y perspectivas de las juventudes en América Latina. El foro se realiza del 24 al 26 de septiembre.

Entre los grupos de trabajo se discutirán temáticas como Jóvenes y tecnologías digitales, Jóvenes, cultura física y deporte; Jóvenes y encuentros intergeneracionales, Jóvenes y educación inclusiva; Jóvenes, significaciones y consumos culturales; y Jóvenes en escenarios de riesgo y vulnerabilidad, entre otras.