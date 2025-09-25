Jueves, septiembre 25, 2025
NoticiasEducación

Jóvenes dialogan en la UATx sobre problemáticas y retos que marcan su presente y su porvenir

La Redacción

Hablar hoy de la juventud es hablar de la energía que mueve el presente y la creatividad que definirá el futuro, aseveró Dante Morales Cruz, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx),  al inaugurar el 9° Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud en América Latina, titulado Intergeneraciones, incertidumbre y disrupción, en el Auditorio Interactivo “Manuel de Lardizábal y Uribe”.

- Anuncio -

Bajo la organización del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (Ciisder), este seminario es un colegiado que propicia la discusión y la generación de conocimiento en los estudios de juventud, donde los académicos y académicas dialogan, intercambian opiniones y generan perspectivas que contribuyen a la comprensión de los diversos contextos donde convergen las juventudes como actores sociales, dando como resultado aportaciones al conocimiento desde la academia con respecto a las juventudes.

Se cuenta con la participación de especialistas de ocho instituciones educativas de Colombia, España y México, el Ciisder–UATx, las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología; de Ciencias de la Educación; y de Trabajo Social, Sociología y Psicología; los centros de Investigación en Educación y en Jurídico–Políticas de la UATx, y la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Entre los ponentes magistrales se encuentran Carles Feixa Pampols, de la Universitat Pompeu Fabra de España, con la conferencia “El juvenicidio letal al juvenicidio moral”; José Manuel Valenzuela Arce, de El Colegio de la Frontera Norte, con la ponencia “Los nadies: Bionecropolítica y juvenicidio en América Latina; Ivonne Meza Huacuja, del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, con la disertación “Civilizar los sentimientos: La adolescencia en la confección de la ciudadanía moderna posrevolucionaria”.

- Advertisement -

Además, tendrá lugar el panel de jóvenes investigadoras e investigadores, la presentación de cinco libros académicos, fortaleciendo el intercambio de experiencias y visiones en torno a las problemáticas y perspectivas de las juventudes en América Latina. El foro se realiza del 24 al 26 de septiembre.

Entre los grupos de trabajo se discutirán temáticas como Jóvenes y tecnologías digitales, Jóvenes, cultura física y deporte; Jóvenes y encuentros intergeneracionales, Jóvenes y educación inclusiva; Jóvenes, significaciones y consumos culturales; y Jóvenes en escenarios de riesgo y vulnerabilidad, entre otras.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Disputa por el Mole de Caderas; alcalde y ganadero difieren en la sede del Festival

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Mientras por un lado el presidente municipal de Tehuacán Alejandro Barroso Chávez aseguró que este año el Festival del Mole de Caderas se...
00:01:59

Quieren posibilitar que médicos poblanos se nieguen al aborto bajo la figura de “objeción de conciencia”

Efraín Núñez -
La fracción de Morena en el Congreso del estado presentó este jueves una reforma a la Ley Estatal de Salud, que plantea que médicos...

Decomisan pipa con 25 mil litros de gas LP en operativo federal en Xicotepec

Martín Hernández Alcántara -
Un operativo encabezado por la Policía Federal Ministerial (PFM) derivó en el aseguramiento de un camión cisterna cargado con 25 mil litros de gas...

Más noticias

Exhiben a osezna en graves condiciones de abandono en zoológico de NL

La Jornada -
Monterrey, NL. La activista en defensa de los animales, Cristina Marmolejo, publicó un video de una osa bebé con sarna y en graves condiciones...

Envían Italia y España fragata y buque para apoyar a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Atenas. La Global Sumud Flotilla seguía ayer rumbo al enclave palestino, pese a haber sido blanco de ataques con drones en dos ocasiones, los...

Condenan a cinco de años de cárcel al ex presidente francés, Nicolas Sarkozy

La Jornada -
París. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente en prisión, después de que la justicia francesa lo condenó este jueves a cinco...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025