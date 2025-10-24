Josefina Rodríguez niega uso de título falso; tiene pausada su maestría por asumir cargo en Sectur

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora rechazó las acusaciones difundidas en medios de comunicación sobre el presunto uso de un título falso de maestría, al asegurar que su formación académica está debidamente documentada y que el posgrado que cursaba fue pausado por motivos laborales.

- Anuncio -

“No hay ninguna mentira, no hay nada de falsedad. Inicié antes de entrar a ser secretaria de Turismo federal mi maestría y por obvias razones y por el trabajo y porque me mudé a la Ciudad de México, la puse en pausa temporal”, explicó.

Rodríguez Zamora insistió que no existe ningún documento irregular en su expediente ni registro en la Secretaría de Educación Pública (SEP), debido a que aún no ha concluido sus estudios de posgrado. “No puede haber papeles en la SEP si no tengo un título. Yo tengo como una baja temporal y en la cual seguiré mi maestría, pero por eso no aparece. Yo soy licenciada y es el título que aparece”, puntualizó.

La funcionaria señaló que esta situación no afecta su legitimidad ni desempeño al frente de la Secretaría de Turismo federal, ya que el requisito fundamental es contar con un título profesional, mismo que posee y ha declarado formalmente. “Para ser secretaria tienes que tener una profesión y yo soy licenciada. Además del corazón, las ganas y el conocimiento que le pongo”, dijo.

- Advertisement -

“No existe nada de polémica. Los papeles lo dicen, no hay nada de títulos falsos”, aseguró, al enfatizar que se encuentra enfocada en los resultados y en el proyecto turístico nacional.

Sobre su labor en materia turística, Rodríguez destacó que uno de los principales encargos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es el desarrollo de Tulum como destino prioritario. “Tulum nos ha encargado la presidenta como destino prioritario. Va muy bien. Estamos en una sensibilización con todos los prestadores”, comentó.

Añadió que se espera que la próxima semana la mandataria federal presente avances del destino y anuncie nuevas estrategias para consolidarlo internacionalmente. “Nuestra presidenta expondrá lo que el pueblo lo ha pedido diciendo que Tulum está listo para que sigan llegando turistas”, expresó.

- Advertisement -

Rodríguez Zamora también llamó a promover una imagen positiva del país: “Hay que ser embajadores de las buenas noticias. A mí me toca hacer esa mujer que dice: ‘Ven a México, ven a Tulum, ven a Tlaxcala’”.