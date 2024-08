José Miguel, ejemplo de resiliencia tras sufría dos derrames cerebrales

La vida de José Miguel Martínez, de Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemehcan, ha sido un testimonio de fortaleza y resistencia frente a la adversidad. Después de dos EVC que cambiaron drásticamente su vida, él se ha convertido en un símbolo de lucha y esperanza para quienes enfrentan desafíos similares.

José Miguel, de 50 años de edad, recargado en la fachada de su casa, relata con emotividad su travesía desde el primer derrame cerebral hace siete años hasta el segundo episodio hace dos. El primero lo superó “rápido”, pero el segundo cambió su vida, perdió la movilidad de sus piernas y aunque ahora puede caminar con ayuda de un bastón, y la reciente entrega de una andadera por parte de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala –con la que podrá trasladarse caminando a su zona de trabajo a siete cuadras–, se enfrenta cara a cara con la imposibilidad de retomar a lo que siempre se dedicó: operador de servicio de transporte.

“De momento me empecé a sentir mal y manejando me dio”, recuerda, mostrando cómo el imprevisto golpeó su vida y su capacidad para llevar una vida normal. El segundo derrame, que ocurrió hace dos años, fue particularmente devastador. “Mis piernas fueron las que me afectaron mucho y ahorita camino gracias a dios”, explica.

Gracias a las terapias intensivas que le realizan de manera gratuita en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar de Apizaco y a su incansable esfuerzo, ha comenzado a recuperar su movilidad y su independencia.

El camino hacia su recuperación ha sido arduo. José Miguel ha enfrentado muchas dificultades, pero su determinación no ha flaqueado. “Mis terapias eran muy difíciles, pero sí me ayudaron mucho”, dice, agradecido por el apoyo recibido por parte de Bienestar. La atención se ha manifestado no solo en el ámbito personal, sino también a través de un dispositivo crucial para su movilidad: una andadera. Este equipo ha marcado una diferencia significativa en su vida diaria. “Me la entregaron para poder trasladarme a diferentes actividades”, comenta.

A pesar de los obstáculos, José Miguel ha mantenido una actitud positiva. Su espíritu de lucha y su capacidad para enfrentar la adversidad son admirables. “Me canso mucho caminando, pero tenemos que echarle ganas y salir adelante”, afirma con firmeza. Su determinación es un recordatorio poderoso de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el esfuerzo y la actitud pueden marcar una gran diferencia. Esta resiliencia le permite seguir adelante, él vende dulces a siete cuadras de su casa. Recorrido que ha tomado mucho tiempo y cansancio, además de enfrentarse a la falta de sensibilidad de las personas que lo han llegado a empujar.

Antes del EVC, José Miguel llevaba una vida activa y ocupada. Sin embargo, el cambio en su salud lo obligó a reevaluar su forma de vida. El impacto en su movilidad le ha cambiado la existir. Ahora, realiza actividades cotidianas con gran esfuerzo y enfrenta la adversidad con una actitud admirable.

A pesar de las dificultades, José Miguel ha encontrado nuevas formas de mantenerse activo y productivo. “Actualmente vendo dulces y botanas, y ayudo a mis vecinos en lo que puedo”, comenta. Su perseverancia y compromiso con su comunidad resaltan su carácter resiliente. Además, enfrenta los retos de su día a día con el apoyo de sus hijos. “Mis hijos trabajan y me ayudan mucho”, dice con cariño.

Él, también se ha enfrentado a desafíos en la interacción con la sociedad. “La gente que no me conoce no siempre es comprensiva”,” explica. La falta de empatía y el estigma que enfrentan las personas con discapacidad son realidades que él ha experimentado en carne propia. “Es una cultura muy fea, porque hasta que no te ven mal, no te echan la mano”.

A pesar de estas dificultades, José Miguel mantiene una actitud positiva y una esperanza inquebrantable. “Afortunadamente no quedé tan mal, pero ahí voy”, dice con una sonrisa. Su determinación y su voluntad de seguir adelante sirven como inspiración.

El apoyo recibido por parte del gobierno del estado y las autoridades ha sido fundamental en su proceso de recuperación. “Les tengo mucho agradecimiento, porque en esta administración me han ayudado mucho”, expresa. José Miguel también anima a otros en situaciones similares a buscar ayuda y apoyo.

“Recomiendo a más personas que se acerquen a Bienestar, porque sí cambia la vida”.

A medida que mira hacia el futuro, mantiene la esperanza de mejorar aún más su salud. “Espero componerme completamente y recibir la ayuda médica que necesito”. José Miguel es un ejemplo de valentía y perseverancia, demostrando que, a pesar de los desafíos más grandes, la fuerza interior y el apoyo de la familia y la comunidad pueden llevarnos a seguir adelante. Su historia es un testimonio de cómo, a pesar de los obstáculos, la vida puede seguir adelante con dignidad y esperanza.