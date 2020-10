Joel Molina se fue del mundo terrenal sin cumplir su sueño de ser gobernador de Tlaxcala

Joel Molina Ramírez se fue del mundo terrenal convencido de que la apertura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a cualquier persona, así como el reciclaje de militantes de otros institutos políticos y las malas prácticas de quienes ahora ejercer un cargo de elección popular, han puesto en predicamento a ese instituto político.

Esa fue su visión y la mantuvo, la cual, aderezada con la soberbia, el triunfalismo y la mala designación de posibles candidatos a los diversos cargos que estarán en disputa en los comicios del próximo año, podrían generar muchos fracasos, de los cuales, hace una semana, ya tuvieron sus primeros ejemplos.

Sin embargo, sus advertencias ya no se escucharán ni tampoco la posibilidad de cumplir su sueño en la vida política de la entidad, como era ser el próximo gobernador, porque el pasado sábado falleció por complicaciones respiratorias a causa del Covid–19.

El senador perdió la vida en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Su muerte consternó al medio político local y nacional. Este domingo, al menos media decena de periódicos de circulación nacional daban la noticia en alguna parte de su página principal. El presidente México, Andrés Manuel López Obrador se sumó a ese grupo que lamentó la muerte de quien lo apoyó en Tlaxcala desde antes del año 2016.

Hasta Tlaxcala llegaron senadores de la República a rendir un homenaje al ex funcionario estatal en gobiernos del PRI, PAN y hasta el pasado sábado dirigente estatal de Morena. A su última morada llegó su ex jefa política, Beatriz Paredes Rangel, ex gobernadora de Tlaxcala.

Semanas antes de su partida y poco antes de ello, Molina Ramírez mantuvo apertura con La Jornada de Oriente, siempre dispuesto a intercambiar puntos de vista respecto a la política estatal y, desde luego, su partido.

Mucho de lo que aseguraba tenía razón de ser, aunque eso no gustaba a los suyos.

En junio pasado se sinceraba con esta casa editorial para advertir que el proceder de los militantes y representantes de Morena podrían generar derrotas electorales, ya que, por ejemplo, la mala imagen de los diputados locales de Tlaxcala podrá incidir en el electorado al momento de definir su voto.

–¿Qué tanto afecta a Morena la imagen que hay de sus representantes locales, los diputados, quienes ellos mismos reconocen que la gente los tacha de pendejos y corruptos, como lo aseguró el congresista Víctor Manuel Báez López?–, se le preguntó en su momento.

–Desde luego y completamente, la irresponsabilidad de un funcionario, de un dirigente o de un representante popular definitivamente afecta, por esa razón vuelvo a reiterar que nosotros no tenemos compromiso con nadie ni haremos compromiso con nadie, pero sin duda, lo hecho por ellos nos afecta y si alguien de ellos se atreviera a competir, la respuesta a sus actos los tendrá con la ciudadanía, porque la gente los está esperando para ponerlos en el lugar que les corresponde, respondió.

–Entonces ahora deberán cuidar a los candidatos, la fama y su proceder, porque usted lo ha dicho en Morena, en 2018, compitieron con lo que tenían y ahora ahí están estos resultados.

–Sin duda, debemos y vamos a cuidarlos. Los candidatos deben estar conscientes de que si llegan es porque tienen aceptación social mayoritaria, pero deben entender que no deben pelearse con los demás, pero debemos partir de cuidar a nuestros candidatos, deben ser fríos en el análisis. La gente va a apoyar a quienes tengan buenos antecedentes, no traen cola que les pisen, son de familia trabajadora, porque han ayudado a su comunidad, respeta su palabra, es gente de trabajo. Esas cualidades se deben cuidar y son las que vamos a valorar para realizar las designaciones.

Por ello, también advirtió que nadie puede asegurar candidaturas o afirmar que ya es candidato, porque “no podemos adelantar vísperas, nadie es dueño del partido ni de la voluntad de la militancia, no podemos prometer candidaturas y nadie puede asegurarnos que va a ganar el familiar, amigo o el incondicional, las cosas ya cambiaron y estos cinco procesos serán diferentes porque no será de dinero, no es de propaganda y se acabaron las camisetas, las gorras, el frijol con gorgojo, todo eso se acabó”.

También, en su momento, fue claro cuando aseguró que el partido Morena estaba decepcionado por el proceder de sus diputados en la LXIII Legislatura local, quienes están más interesados en asuntos de dinero que en cumplir con sus obligaciones parlamentarias, lo cual “nos deja (a Morena) muy mal parados ante la sociedad”.

Molina Ramírez, en aquella ocasión, no dudó en reconocer que los diputados se habían distraído de su quehacer, pues “han tenido varias cuestiones que les ha dificultado cumplir y avanzar en lo que tienen tiempos de vencimiento, entonces se han metido más en las cuestiones de las comisiones y otros temas, como el dinero, que les ha distraído”.

–¿Todo lo anterior es parte del pago que está pagando Morena por recibir cascajo de otros institutos políticos?

–Lo comentamos en su oportunidad, que cuando se hizo la selección de candidatos, Morena no contaba con una cantera de valores, cuadros políticos para echar mano de una buena selección (de candidatos), echamos manos de lo que había y ese el pago que estamos recibiendo.

Molina Ramírez tampoco fue ajeno a esta problemática de la pandemia, la cual terminó por arrancarle el último aliento de vida y dada la gravedad del asunto, exigió a los diputados locales apoyar, sin colores partidistas, a las personas que sufren por la crisis generada por la contingencia sanitaria y, en especial, evitar el uso irregular y clientelar de recursos.

“Creo que la gente nos ha dado mucho… lo justo es que restituyamos parte de lo que les corresponde porque los ciudadanos no tienen sueldo y ellos no tienen quincena como muchos de nosotros; repito, veo con simpatía la posibilidad de que hagan una donación en verdad de los recursos del Fondo para el Resarcimiento a las Finanzas Municipales , pero no con la idea que este dinero es de Morena o de alguna otra bancada en particular, porque aquí no hay colores, aquí no hay no hay logotipos, aquí queremos una bolsa para gente que más lo necesite”.

También fue enemigo de promover a las figuras con recursos públicos y por sus apoyos sociales.

“Mi opinión a los compañeros de Morena es el sentido de que el acuerdo que tomen resulte general para que no se señale que es para proselitismo o para hacer caravana con sombrero ajeno, mi recomendación es en el sentido que se invite a todas las fracciones parlamentarias para que se tome una decisión para apoyar a la gente”.

El pasado 19 de octubre fue la última vez que tuve contacto con el hombre de Ixtacuixtla y fue a través de mensaje de texto, en el que compartió algunas de sus actividades de aquella tarde–noche: “Estoy en sesión de comisiones del Senado, por iniciar. Siento muy buena la respuesta (a sus aspiraciones por la gubernatura). Regreso pasado mañana por la noche y a seguirle. Ruego a dios que le ayude a su recuperación. Ayúdame que yo te ayudaré. Él nos comprende”.

Efectivamente, regresó a su natal Tlaxcala, aunque no en las condiciones que hubiese querido y no para terminar así.