JLCA tiene como meta evitar contagios de Covid que obliguen a cerrar instalaciones: Torres

La principal meta en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de este año es evitar que se presente un foco de contagios de Covid–19 que obligue a cerrar las instalaciones como ha ocurrido en otras entidades, informó la presidenta de este organismo, Karina Edith Torres Vázquez.

“Por las condiciones en que nos encontramos, el trabajo va a ser a un ritmo menor al que anteriormente traíamos, pero el objetivo es que no nos veamos forzados a cerrar por un tema de salud, entonces seguir con nuestras medidas, estamos considerando que por lo menos en mayo o junio ya tengamos un esquema general de cómo se va comportando la pandemia y sobre esas nuevas condiciones que nos presente el tema de la pandemia, ya estaremos en posibilidades de reformular nuestras metas”.

Tras recalcar que el objetivo principal es la salud de los colaboradores, continuó, en un segundo momento está cumplir las metas y objetivos respecto a la reforma laboral que es la transmisión y transferencia de información y expedientes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Asimismo, tratar de conciliar los asuntos que más que se puedan, aunque esa dinámica se ha visto afectada porque la conciliación depende mucho del ambiente que se genera cuando se hace de manera personal entre las partes.

“Cuando no es posible hacerlo de manera presencial, sí impacta, a veces las juntas de conciliación si no son personales no tienen el mismo efecto y efectividad”, asentó.