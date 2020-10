JLCA declaró inexistente el proceso de huelga en el Hotel Posada San Francisco

El dirigente local de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi informó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declaró inexistente el proceso de huelga que iniciaron trabajadores del Hotel Posada San Francisco el pasado 5 de junio.

Lo anterior, al dar contestación al juzgado segundo de distrito respecto del juicio de amparo que promovió la empresa Group Business Bizmarts en contra de los actos de esta autoridad laboral.

En el informe justificado, fechado el 10 de septiembre de este año, y por el que la JLCA da contestación al juicio de amparo, se señala que los actos que combate la empresa son ciertos, por tanto no ilegales, pues actuaron conforme lo dispone la Ley Federal del Trabajo.

Además, la autoridad señala que con base en lo que dicta la norma federal, “el estallamiento de huelga consiste en la suspensión de actividades de los trabajadores y debe limitarse a dicho hecho, luego entonces, sin la suspensión de actividades en el momento señalado por el sindicato emplazante, no hay un estallamiento a huelga”.

El documento agrega que en el momento de la inspección ocular por parte del personal de la Junta Local el pasado 5 de junio, se constató que el inmueble se encontraba cerrado y sólo fue atendido por el guardia de seguridad.

En consecuencia, la autoridad laboral adujo que los actos que han realizado como parte de este proceso, no son inconstitucionales ni ocasionan perjuicio alguno a la empresa demandante.

Hernández Xolocotzi refirió que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias Varias, que contaba con el contrato colectivo, notificó desde el 4 de junio pasado el estallamiento a huelga ante la JLCA. En tanto, la autoridad laboral ordenó a sus actuarios verificar este movimiento en los tres accesos del hotel el pasado 5 de junio.

“La Junta Local apenas contestó al juzgado de distrito que no existe la huelga y falta que el juzgado de distrito notifique a los involucrados de si continúa o no el proceso de huelga. El proceso de la huelga es el siguiente: nosotros ratificamos el estallamiento a huelga ante la audiencia que tuvimos de conciliación, no hubo conciliación, no apareció la empresa y tenemos el derecho, de acuerdo con la ley, a decidir si se estalla o no la huelga, la huelga la estallan los trabajadores, no la empresa ni la autoridad”, mencionó.