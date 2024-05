Javier Rivera propone acabar con la corrupción, transparentar recursos y resolver rezagos

La inseguridad, el mal estado de las calles y deficientes servicios públicos son los tres principales problemas que padece la población de Apizaco, asegura el candidato a alcalde por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier Rivera Bonilla, quien menciona que busca la presidencia municipal para marcar un antes y un después en este lugar y “solamente lo voy a poder lograr si hago tres cosas: acabar completamente con la corrupción, transparentar los recursos y resolver todos los rezagos que tenemos hoy en día”.

El empresario y dueño de una cadena de tiendas de abarrotes que operan en diversos municipios, argumenta que su incursión en el medio político es con el fin de demostrar que todavía hay personas con principios y valores que pueden cambiar realmente la historia de un municipio. “Estoy convencido de que es mejor dar que recibir, decirle a la población que yo no vengo por dinero ni por poder, yo quiero contribuir a cambiar el destino del municipio”.

El también exdirector del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) en la administración lorenista, quien además compite por segunda ocasión en la búsqueda de la presidencia municipal de Apizaco, es entrevistado en la oficina de una de las sucursales de sus tiendas, en donde de entrada detalla los ejes de las propuestas que tiene para los apizaquenes: seguridad pública, participación ciudadana, obras públicas, servicios municipales, agua potable, parquímetros, industria y comercio, gobierno digital, deporte, mujeres jefas de familia, cultura, reubicación de servicios públicos, salud, jóvenes y transparencia.

Al iniciar la charla, menciona que como ciudadano está cansado de que muchos presidentes llegan al poder con “muy buenas propuestas y proyectos, pero cuando se sientan en la silla del poder se les olvida para qué fueron puestos. Por eso, quiero ser presidente y pasar a la historia, quiero marcar un precedente, que haya un antes y un después, y solamente lo voy a lograr si hago tres cosas: una, que acabemos completamente con toda la corrupción en el municipio de Apizaco; dos, que se transparenten todos los recursos de este municipio y tres, que resolvamos todos los rezagos y todos los problemas”.

Asegura que si logra hacer esas tres cosas, “realmente voy a pasar a la historia, si no realmente no tendría caso ser presidente, sería un presidente más, como todos los que han sido en la historia de Apizaco”.

–¿Qué busca usted en la política?–, se le inquiere a Javier Rivera, quien porta un chaleco color guinda y una camisa en color blanco con su nombre y el partido que lo postula.

–Busco demostrar que aún existimos personas con principios y valores que podemos cambiar la historia de todo un municipio. Realmente ese es mi objetivo. Estoy convencido que es mejor dar que recibir, decir que yo no vengo por dinero ni por poder. Lo que pido es que me den la oportunidad para que lo pueda demostrar.

–¿Cuál es la vocación que tiene el municipio de Apizaco?

–La vocación es completamente comercial y es por eso que vamos apoyar a todo el comercio de Apizaco. Ahí es donde vamos a enfocar muchos de los recursos para que podamos apoyar a todos nuestros comerciantes.

–Desde hace varios años se tiene la percepción de inseguridad entre la población, incluso a Apizaco algunos la denominan la capital del crimen, ¿cuál es su propuesta en materia de seguridad?

–Se dotará a la Dirección de Seguridad Pública de 25 nuevas patrullas, 10 motocicletas, 10 drones y mil 500 nuevas cámaras. Enfocaremos el 75 por ciento de todos nuestros efectivos en materia de seguridad y el 25 por ciento en vialidad, además de dotar de elementos de seguridad a las siete comunidades de manera permanente.

“Además, vamos a capacitar a la policía del municipio, la vamos a certificar, vamos a hacer que pasen sus exámenes de confianza. Y todo aquel que no pase sus exámenes, pues realmente no va a poder seguir. También dotaremos de equipo táctico a la corporación para que pueda hacer su servicio de la mejor manera”.

Anota que actualmente el municipio cuenta con 15 patrullas que son insuficientes, es por ello que planea dotar a cada una de las comunidades con dos o tres unidades para que la población se sienta segura. De igual manera, se asignarán de cinco a nueve o 14 elementos de seguridad para dar el servicio en las localidades.

–¿Qué perfil tendría el director de Seguridad?

–El perfil del nuevo director es únicamente que no sea corrupto para que tampoco los comandantes sean corruptos ni los miembros de seguridad, pero lo principal es que su presidente no sea corrupto, porque si el presidente es corrupto, pues todo se echa a perder. Las escaleras se barren de arriba para abajo y se educa con el ejemplo.

–¿Qué plantea para que la población cumpla con el pago de impuestos y de agua en el municipio?

–Tenemos que hacer realmente un esquema justo para todos los ciudadanos de Apizaco. Por ejemplo, a un negocio pequeño, una pequeña miscelánea, de 4 por 4 metros, le cobran un servicio de agua potable comercial cuanto realmente no gasta mucho el agua, lo que vamos a hacer es comprar medidores para que el pago sea por lo que en realidad se consuma.

En el caso del predial, menciona que también se debe cobrar lo justo y como ejemplo cita que la comunidad de Santa Anita Huiloac está catalogada como zona residencial cuando aún se nota pobreza alrededor de las residencias. “Tampoco podemos tratar a todos por igual, tenemos que trabajar en Santa Anita y así en varias comunidades del municipio para que el pago de impuestos sea justo”.

Aunado a ello, dice que impulsará la digitalización de trámites en el ayuntamiento para eficientar la recaudación y los servicios, además de combatir la corrupción.

“Cuando estemos digitalizando vamos a dar un recibo oficial, con un folio, y que realmente el recurso entre a las arcas del municipio, es algo de lo que hoy en día lo manejan normalmente así y que pueden cancelar lo que ellos quieran, y únicamente se declara lo que ellos decidan. Ya no va a ser así y eso nos va a garantizar que vamos a recaudar más impuestos, algo que antes no se estaba haciendo”.

–¿Qué hará en el tema del comercio informal?

–Vamos a tener que hacer mesas de trabajo con cada una y con cada uno de los comerciantes para que puedan trabajar de manera organizada. Tienen derecho de trabajar, pero no pueden hacerlo con tanta desorganización, porque realmente Apizaco ya parece un Tepito como lo pretenden hacer los gobiernos del PAN, así no podemos seguir trabajando, tenemos que trabajar de una forma más ordenada y también tenemos que darle la oportunidad que trabajen todos los ambulantes, pero ordenadamente, no puede ser desordenadamente como hoy en día está sucediendo.

–¿Qué implica trabajar ordenadamente?

–Bueno, que no estén completamente amontonados en toda la calle Cuauhtémoc, tenemos que darles algunos espacios en otras calles y vamos a dar prioridad a todos los del municipio de Apizaco como punto número uno. También tenemos que hablar con el comercio formal porque ellos también contribuyen a invadir las banquetas. Hoy en día lo que más molesta a la ciudadanía es que ya no se puede caminar libremente por las banquetas, de qué sirve que tengamos unas banquetas preciosas, completamente amplias, si todo está repleto de ambulantes y de comercio formal e informal.

–¿Se mantendrán los parquímetros o se quitarán?

–No, el tema de los parquímetros se mantendrá, siento que es una buena medida de control para todos los vehículos del municipio de Apizaco, lo que sí vamos a hacer es digitalizar los parquímetros para que los ciudadanos puedan pagarlo desde su teléfono celular. Pero también se va a seguir trabajando de una forma tradicional, como se viene haciendo, porque hay muchos ciudadanos a los que no les gusta lo digital. Vamos a darles 10 minutos de tolerancia para que no se caiga en el error en el que hoy están cayendo, que faltan uno o dos minutos y ya están quitando la placa, es algo que molesta al ciudadano.

“Los parquímetros son buenos, lo que no es bueno es que no sabemos en dónde quedan todos esos recursos y cuando se vaya el presidente vamos a tener que pedir cuentas”.

–¿Cuáles son los tres principales problemas de Apizaco?

–Uno es la inseguridad, el otro es que nuestras calles están pidiendo que ya las tengamos que pavimentar y tercero son los servicios municipales como la recolección de basura, tener alumbrado público y trabajar mucho con banquetas y guarniciones.

–¿Qué opina de que hay 11 candidatos en busca de la presidencia de Apizaco?

–Bueno, todos tienen derecho y todos tienen la oportunidad de participar.

–¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por Javier Rivera?

–Porque, como lo mencioné hace un rato, quiero ser un presidente que pase a la historia, no quiero ser un presidente más como todos los que ha habido, yo no vengo ni por dinero ni por poder, realmente vengo a solucionar los problemas del municipio, decirles que a mí me ha ido muy bien en la vida, también vi que es mejor dar que recibir.

–¿Noto que sus propuestas tienen un enfoque de tipo empresarial, ¿sí sería como tratar de llevar a cabo algunas políticas que se aplican en el sector empresarial a la administración pública?

–Efectivamente, muchas de mis propuestas y planteamientos van más enfocadas a un tipo empresarial. Estoy proponiendo adquirir 25 patrullas y mucha gente me dice y cómo vas a financiar todas esas patrullas si vas a llegar con un municipio sin recursos. Bueno, pues sabemos cómo realmente financiar todas estas patrullas, cómo financiar camiones recolectores de basura, porque gozo de una gran credibilidad ante las instituciones bancarias y ellas no van a dudar en ningún momento en apoyarme para que podamos entrar en nuestro primer día de gobierno con todo esto que realmente estoy prometiendo y sobre todo lo básico.

–¿Confía mucho en la marca de Morena para ganar?

–La etiqueta de Morena es un gran partido, pero también tenemos que hacer lo nuestro, siento que soy un buen candidato y nos va a sumar ambas cosas para que realmente podamos ganar.

–¿Cuáles son las propuestas específicas que tiene como candidato?

–En el tema de participación ciudadana seremos un gobierno de puertas abiertas y de cercanía con la gente para tomar decisiones en campo y en cada una de las comunidades y colonias, no desde un escritorio.

“En obras públicas se hará el reencarpetamiento integral del primer cuadro de la ciudad y se llevarán obras a las comunidades para construir calles y caminos que por tanto tiempo han sido olvidados. Por qué tenemos que comenzar a reencarpetar el primer cuadro de la ciudad de Apizaco, porque es algo que nos están pidiendo mucho los ciudadanos, pero también tenemos que comenzar a hacer todas las calles, pavimentación o adoquinamiento de calles de algunas colonias”.

“También trabajaremos en coordinación con el gobierno federal y estatal para realizar obras de gran impacto, vamos a hacer el puente a desnivel en la salida a Huamantla. Vamos a techar la plaza de toros para que pueda ser una plaza de usos múltiples y para que podamos utilizarla todo el año”.

En servicios municipales, comenta que se comprarán 10 camiones nuevos de 12 toneladas para la recolección de basura a fin de garantizar en el primer cuadro de la ciudad que pasen diariamente y en las colonias y comunidades por lo menos tres veces a la semana. Además, se mejorará el alumbrado público de la ciudad y las siete comunidades, “porque los apizaquenses me lo están pidiendo”.

Otra propuesta es invertir los recursos que sean necesarios en pozos de agua para garantizar que todos estén en perfecto estado y se brinde un mejor servicio, “pero también vamos a tener que hacer inversiones en nuevos pozos porque tienen más de 30 años y en ese tiempo no éramos los mismos habitantes que somos hoy. Hace 30 años a lo mejor éramos 40 mil habitantes y hoy somos más de 80 mil habitantes, eso quiere decir que crecimos más del 100 por ciento en población y es por eso que los pozos de agua potable son insuficientes y tenemos que pensar en nuevos pozos para garantizar por lo menos un 70 o 75 por ciento el servicio de agua potable, pero sobre todo tenemos que hacer una educación para todos los ciudadanos que ya no se puede estar desperdiciando o tirando el agua”.

Para la industria y comercio plantea la creación de la Financiera Apizaquense para el Desarrollo Económico (Fadeco) a fin de apoyar con créditos desde 5 mil hasta 30 mil pesos a todos los comerciantes de Apizaco con una tasa de interés del uno por ciento mensual y el 12 por ciento anual. Además, el cobro de las licencias de funcionamiento y de todos los trámites será a una tarifa justa, y se darán seis meses de gracia a todo aquel emprendedor o comerciante que inicie su propio negocio para el trámite de su licencia de funcionamiento porque no todos los emprendimientos resultan viables.

Su proyecto también incluye apoyo a mujeres jefas de familia que requieren del cuidado de sus hijos y para ello se abrirá la Casa del Bienestar Infantil en donde podrán asistir pequeños a partir de los 60 días de nacido hasta los 4 años de edad, para que las jefas de familia puedan trabajar y generar recursos para el sustento de sus familias.

En el rubro de salud pública, expone que se realizarán jornadas de salud permanentes para atender problemas de debilidad auditiva, visual y motriz; salud vocal, detección temprana de cáncer, de diabetes, de insuficiencia renal, entre otras, así como realizar jornadas de salud permanentes, mes con mes, “porque hoy en día hay muchas enfermedades degenerativas o hay muchas personas que no tienen para pagar un tipo de estudios y lo que queremos es prevenir en lugar de lamentar”.

Javier Rivera sentencia que en su administración se acabaría por completo con la corrupción, los malos manejos y las malas prácticas de gobierno.

“No más moches ni más enriquecimiento de unos cuantos. Basta de saquear a Apizaco, por el bien de todos, primero los que menos tienen. Vamos a transparentar todas las cuentas públicas del municipio y vamos a transparentarlas mes con mes para que todos los ciudadanos tengan información reciente y vean cómo se va gastando el presupuesto cada día de cada mes, para que cualquier duda que tengan, se tenga que dar una aclaración inmediatamente. Lo que estoy proponiendo es que vamos a administrar muy bien el municipio de Apizaco, soy un experto tanto en finanzas públicas como en finanzas privadas y así que vamos a aplicarlo. Estos conocimientos los vamos a aplicar para que podamos sacar de una vez por todas a nuestro municipio del gran rezago en que hoy en día se encuentra”.

Para concluir, llama a los apizaquenses a que voten el 2 de junio por su “amigo Javier Rivera, por nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum; por los senadores, por los diputados federales, por Lorena Ruiz Peña por el distrito 04 y por los siete presidentes de comunidades de Morena”.