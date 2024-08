Jardín de Asfalto, el libro de Angélica Ahuatzin sobre la nostalgia de regresar al lugar de origen en pandemia

La escritora tlaxcalteca Angélica Ahuatzin emerge con su primer libro de ensayos Jardín de Asfalto, que ofrece una profunda reflexión sobre la pandemia, el cambio climático, y regresar al lugar donde nació: Chiautempan. De lo macro a lo micro, Ahuatzin no solo narra su experiencia personal, sino que también aborda el impacto ambiental y social que pudo ver a través de su ventana en casa de su madre y en su regreso a Tlaxcala durante la pandemia.

Angélica Ahuatzin, de 30 años de edad, presenta Jardín de Asfalto como un compendio de vivencias que marcaron su regreso a su ciudad natal tras ocho años residiendo en diferentes partes del país, incluyendo Veracruz y Ciudad de México. La pandemia, que confinó a muchas personas en sus hogares, le brindó la oportunidad de reflexionar sobre su vida y su relación con su tierra natal. “La pandemia y el regreso a Tlaxcala fueron momentos de confrontación con mi propia nostalgia y con la realidad de un entorno que había cambiado mientras yo estaba lejos”, explica en entrevista.

Cuando comenzó la pandemia en 2020, ella tenía una beca en la Fundación para las Letras Mexicana, donde, asegura, experimentó un periodo transformador en su carrera como escritora. En sus palabras, “La Fundación fue crucial para mi desarrollo como escritora. No solo me permitió explorar y perfeccionar mi voz literaria, sino que también me enseñó la importancia de ser una lectora crítica. Fue un espacio que me impulsó a cuestionar el valor y la profundidad de lo que escribo, ayudándome a enfrentar mis miedos y a entender cómo mis experiencias personales podían resonar en mis textos”; sin embargo, todo cambió a la modalidad en línea.

La autora revela que su regreso a Tlaxcala no fue solo un cambio físico, sino una experiencia emocionalmente transformadora. “Estar de vuelta en casa me obligó a enfrentar mis propias ansiedades y a reevaluar mi vínculo con el lugar que alguna vez consideré mi hogar. La nostalgia y el impacto del cambio climático se entrelazaron en mi proceso creativo”, relata.

La obra de Ahuatzin es un reflejo de cómo el cambio climático ha alterado la percepción de su entorno. Uno de los temas centrales de Jardín de Asfalto es el deterioro ambiental que ha afectado a su comunidad. La transformación del parque frente a la casa de su madre, que anteriormente estaba lleno de vida natural y ahora se ha convertido en un espacio de cemento, sirve como un símbolo del impacto del cambio climático. “Es doloroso ver cómo un lugar que solía estar lleno de vegetación se transforma en un espacio de asfalto. Este cambio es un reflejo de la crisis ambiental que estamos viviendo”, dice.

Además de explorar el impacto ambiental, utiliza su escritura para abordar temas personales como la ansiedad y la depresión exacerbadas por la pandemia. La experiencia del confinamiento no solo afectó su entorno físico, sino que también intensificó sus luchas emocionales. “La pandemia me forzó a confrontar mis miedos y ansiedades. La soledad y el aislamiento hicieron que enfrentara sentimientos que había estado evitando durante mucho tiempo”, confiesa.

Su libro es un testimonio de la resiliencia y la creatividad que surgen en tiempos de adversidad, ofreciendo una mirada íntima y crítica. Con Jardín de Asfalto, Ahuatzin no solo ofrece una narrativa personal, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre el impacto ambiental y emocional desde lo personal.

Su trabajo es un recordatorio de cómo las experiencias individuales pueden reflejar y contribuir a la comprensión de desafíos globales, haciendo eco de las preocupaciones y esperanzas de una sociedad en constante cambio.

Jardín de Asfalto recibió el Premio Estatal de Literatura en 2021, un reconocimiento que Ahuatzin considera una validación importante de su trabajo. “Gané el premio en un momento muy difícil. Fue una sorpresa”, comenta.

El proceso de publicación de su libro era algo que tampoco imaginó, pero Ahuatzin ha logrado que Jardín de Asfalto, junto con otros libros de escritores tlaxcaltecas, sean parte de la reciente colección de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala titulada “Protagonistas”.

El debut de Angélica Ahuatzin con Jardín de Asfalto, como su primer libro, no solo marca un hito en su carrera, sino que también resuena profundamente en su vida personal. Su obra captura la esencia de un retorno nostálgico y el desafío de reconciliarse con el pasado, mientras que el reconocimiento de su familia subraya el impacto emocional y la relevancia de su trabajo.