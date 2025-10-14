ITJ entregará mil 250 computadoras a jóvenes universitarios tlaxcaltecas

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) presentó la cuarta edición de la convocatoria “Juventudes Conectadas”, un programa que busca reducir la brecha digital entre estudiantes universitarios del estado mediante la entrega de mil 250 computadoras portátiles, más del doble de las otorgadas en años anteriores.

Durante la presentación, Lucero Morales Tzompa, directora general del ITJ, destacó que esta edición representa un esfuerzo histórico para apoyar a las juventudes tlaxcaltecas, pues en ediciones pasadas se suman en total 500 equipos, mientras que en esta ocasión el número de beneficiarios aumentará significativamente gracias al respaldo del gobierno estatal.

Morales Tzompa explicó que el programa nació con el propósito de evitar que la falta de una computadora sea motivo para abandonar los estudios. “Sabemos del esfuerzo que hacen los jóvenes y sus familias. Muchos trabajan para costear su carrera, y no contar con una herramienta tecnológica puede limitar su desarrollo académico”, señaló.

El ITJ cubrirá el 80 por ciento del costo del equipo, por lo que cada beneficiario sólo realizará una aportación de mil pesos. Las laptops son de la marca HP, con procesador Intel Celeron, 4 GB de RAM y pantalla de 14 pulgadas, características pensadas para el uso académico y tareas universitarias.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años, originarios del estado de Tlaxcala, que estén inscritos en una universidad pública, dentro o fuera del estado, y que cuenten con un promedio mínimo de 8.0. Solo se permitirá un beneficiario por familia y no podrán participar quienes ya hayan sido apoyados en otros programas del ITJ.

Además, Morales Tzompa subrayó que el objetivo no es solo beneficiar al estudiante universitario, sino también a su entorno familiar. “Queremos que esta computadora sirva también a sus hermanos que estudian en otros niveles educativos”, apuntó.

Por su parte, Alfredo Cuesta Jiménez, jefe de la oficina de Vinculación y encargado del programa, detalló que el registro se realizará en línea mediante un formulario de Google Forms, para lo cual los interesados deberán contar con una cuenta de Gmail. La convocatoria está abierta del 14 de octubre al 12 de noviembre.

Entre los requisitos se encuentra subir en formato PDF la INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, ficha de inscripción, boleta de calificaciones y una carta de exposición de motivos donde el aspirante explique cómo este apoyo impactará en su desarrollo académico. También se deberá llenar un estudio socioeconómico disponible en el formulario.

Una vez cerrado el registro, el ITJ evaluará las solicitudes del 12 al 14 de noviembre, verificando que los expedientes cumplan con todos los criterios. El 15 de noviembre se notificará vía telefónica y correo electrónico a las y los seleccionados, por lo que se pide especial cuidado al proporcionar los datos de contacto.

Posteriormente, del 17 al 20 de noviembre los beneficiarios deberán realizar el pago de mil pesos y enviar el comprobante correspondiente. El día 21 de noviembre se validarán los pagos y se confirmará la fecha de entrega de los equipos.

Cuesta Jiménez recordó que toda la información detallada se encuentra disponible en la convocatoria extendida del ITJ. Finalmente, Morales Tzompa invitó a las juventudes tlaxcaltecas a aprovechar esta oportunidad. “No queremos que ningún joven vea truncado su sueño de ser profesionista por no tener una computadora. Este es un esfuerzo conjunto del ITJ y del gobierno del estado para que más jóvenes concluyan su educación superior”.