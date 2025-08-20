Miércoles, agosto 20, 2025
ITIFE y UPTx amplían la infraestructura de la universidad

La Redacción

Autoridades del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) supervisaron los avances de la construcción del nuevo domo del campus que, con una inversión de casi 10 millones de pesos, beneficiará a 13 mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Mateo Sergio Sánchez Ramírez, director general del ITIFE, detalló que el proyecto forma parte del compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos para el desarrollo académico, cultural y deportivo de la comunidad universitaria.

Sánchez Ramírez dio a conocer que la obra contempla una superficie de mil 600 metros cuadrados de cubierta plastificada, sostenida por una estructura de perfil tubular de 46 por 46 metros.

“El ITIFE está a cargo de la contratación, supervisión y ejecución de los trabajos, que tienen un plazo estimado de 160 días naturales, con fecha de conclusión prevista para finales de 2025. Actualmente, se avanza en la excavación y cimentación de zapatas aisladas que servirán como base estructural”, afirmó Sánchez García.

Este nuevo espacio permitirá a la UPTx ampliar sus capacidades para realizar actividades cívicas, deportivas y culturales en condiciones óptimas, fortaleciendo el sentido de comunidad y el bienestar de sus usuarios.

La rectora de la UPTx, Rosalía Nalleli Pérez Estrada destacó que el nuevo domo representa un beneficio directo para toda la comunidad universitaria, fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo académico de miles de estudiantes.

