ITEA y ayuntamiento de Tlaxcala firman convenio para abrir una plaza comunitaria

El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) firmó un convenio con el ayuntamiento de Tlaxcala para la apertura de una nueva plaza comunitaria. A través de este espacio, se ofrecerán servicios gratuitos para personas en situación de rezago educativo.

Durante el acto protocolario, se entregaron tres certificados de secundaria y los graduados recibieron, por parte del presidente municipal, despensas en cumplimiento al convenio de colaboración entre el ITEA y la presidencia de Tlaxcala.

La firma del convenio fue realizada por la directora general del ITEA, Michaelle Brito Vázquez y el presidente municipal, Alfonso Sánchez García.

Esta colaboración permitirá brindar atención a los tlaxcaltecas que no han concluido la educación básica, así como aquellas personas que no saben leer ni escribir, o que no han terminado la primaria o secundaria.

Michaelle Brito expresó su agradecimiento y reconocimiento al ayuntamiento de Tlaxcala por su colaboración, y destacó que este esfuerzo en conjunto refleja el compromiso del gobierno del estado por ofrecer una educación inclusiva, de calidad y accesible para todos.

“Para el ITEA es un momento importante, ya que después de 10 años se apertura una plaza comunitaria en Tlaxcala capital que servirá para todas y todos los tlaxcaltecas, con horarios accesibles, equipo de cómputo y asesorías. Así, continuamos refrendando el compromiso con nuestra gobernadora Lorena Cuéllar, de llevar educación con calidad y calidez a todo el estado”, indicó.

La síndica Ivonne Hernández Blancas, en representación del alcalde, aseveró que el gobierno municipal está comprometido con la educación y con los espacios necesarios para que se ejerza el trabajo coordinado, siempre a favor de todos los habitantes del estado.

La plaza comunitaria ofrecerá diferentes modalidades educativas adaptadas a las necesidades de la población: Se impartirán clases presenciales con módulos impresos, apoyados por asesores voluntarios, para aquellos que prefieren estudiar por cuenta propia y presentar exámenes para acreditar la primaria y secundaria y para personas con experiencia laboral, quienes podrán presentar un examen único y al aprobarlo, recibirán un certificado de primaria y secundaria con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con esta nueva plaza comunitaria, el ITEA reafirma su misión de reducir el rezago educativo en la entidad, brindando oportunidades de aprendizaje a las personas que más lo necesitan, a fin de contribuir al desarrollo integral de la comunidad tlaxcalteca.