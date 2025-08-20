Martes, agosto 19, 2025
ITEA reconoce a tlaxcaltecas que concluyeron su educación básica en SPM

La Redacción

El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), en coordinación con el ayuntamiento de San Pablo del Monte, entregó 96 certificados de primaria y secundaria a personas que concluyeron sus estudios básicos.

Durante la ceremonia, la directora general del ITEA, Michaelle Brito Vázquez destacó el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para impulsar programas educativos que transforman vidas, especialmente en comunidades con rezago académico.

“Gracias al firme compromiso de nuestra gobernadora, estamos acercando más oportunidades a quienes no pudieron concluir sus estudios en tiempo. Hoy celebramos el esfuerzo y la constancia de 96 tlaxcaltecas”, expresó Brito Vázquez.

En el evento se reconoció la participación femenina en los esquemas educativos que promueve el ITEA, ya que la mayoría de graduados fueron tlaxcaltecas que decidieron concluir su formación básica.

La presidenta municipal de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna subrayó que la mayoría de los certificados fueron otorgados a mujeres, lo que refleja un cambio positivo en la valoración de la educación dentro de las familias.

“Todas las graduadas están dando ejemplo de fortaleza y de que nunca es tarde para aprender. Desde el ayuntamiento seguiremos respaldando estos esfuerzos con acciones concretas”, afirmó Arce Luna.

Como reconocimiento a su dedicación, el ayuntamiento entregó una despensa a cada graduado, como símbolo de apoyo y estímulo para continuar su desarrollo personal y académico.

Este acto forma parte de la visión humanista de la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, orientada a cerrar brechas de desigualdad y garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental.

