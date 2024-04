ITE se reserva registro de candidatos a diputados de 10 partidos; solo valida los de MC

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó el registro de las candidaturas a diputados de Movimiento Ciudadano y, en cambio, rechazó o declaró en reserva las postulaciones hechas por PRI, PAN, PRD, Morena, PT, PVEM, PAC, Panal, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, por incumplir con acciones afirmativas o bien por integrar de manera indebida sus listas de representación proporcional.

El caso más grave es el del PRI, instituto político al que no le avalaron cuatro de las ocho candidaturas a diputados de mayoría relativa que lleva en la coalición Fuerza y Corazón por Tlaxcala y tampoco la lista plurinominal, pues ésta debió ser encabezada por mujer y no por hombre, pues llevaban como abanderado a Enrique Padilla Sánchez.

La noche de este martes, un par de horas de concluir el plazo que tenían los consejeros para aprobar las candidaturas, en sesión de pleno, el ITE se reservó el registro de las candidaturas a diputados de la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” que integran PAN y PRI, en específico, al negar la postulación de cuatro de los ocho abanderados que al tricolor le correspondía proponer.

Lo anterior porque dicho instituto político incumplió con las acciones afirmativas, pues no realizó la postulación de candidaturas en favor de juventudes, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y personas residentes en el extranjero.

Con ello, fueron negadas las nominaciones de Héctor Martínez, aspirante del distrito 07; Noé Parada Matamoros, distrito 11; Sandra Cortés Águila, distrito 13 y Damaris Cortés Ramírez, distrito 14.

La misma suerte tuvo la lista de candidatos plurinominales, ya que los consejeros negaron el registro porque violentó el artículo 253 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, pues en el pasado proceso “el PRI encabezó su lista por fórmula de hombres y en el presente proceso se encuentra encabezada nuevamente por hombres, por lo que se considera que no cumple con la alternancia entre cada período electivo”.

Esas omisiones del PRI impactaron en la reserva decretada a las postulaciones hechas por el PAN, pues “se considera necesario que el Consejo General del ITE se pronuncie respecto de la solicitud de registro de la coalición por el principio de mayoría relativa, para posteriormente pronunciarse respecto de las solicitudes de registro del PAN por el principio de representación proporcional”.

No obstante, el blanquiazul, en un plazo de 48 horas a partir de la notificación del fallo, deberá subsanar observaciones para cumplir a cabalidad con las acciones afirmativas en favor de personas indígenas y residentes en el extranjero.

En el caso del PAN llamó la atención que sus propuestas de candidatos, a fin de cumplir con las acciones afirmativas, registró como persona de la comunidad LGBTTTIQ+ al ex diputado local morenista, José María Méndez Salgado.

Respecto a la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”, que integran Morena, PVEM, Panal, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, también fueron reservadas sus nominaciones plurinominales y de mayoría relativa, pues incurrieron en diversas omisiones.

Por ejemplo, Morena no acreditó los requisitos en la postulación para personas indígenas de su abanderado Armando Vargas Bautista y, de paso, en su lista plurinominal no procedió el registro de la candidatura número dos del listado, que corresponde al diputado con licencia Rubén Terán Águila, pues los consejeros no dieron por acreditada su autoadscripción como abanderado migrante.

En tanto, el PVEM, si bien sus postulados en la lista de mayoría relativa Jaciel González Herrera y Maribel León Cruz cumplieron con los requisitos de elegibilidad, deberá esperar a que Morena subsane sus omisiones.

No obstante, fue rechazada la lista de candidaturas plurinominales debido a que ésta la encabezaba un hombre, como es el ex diputado local Jaime Piñón Valdivia, cuando en el pasado proceso también la lideró un varón.

Además, el PVEM, a fin de cumplir con acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad, presentó diversa documentación, presuntamente expedida por el IMSS, incluida la que declaraba en esa adscripción a Piñón Valdivia, pero el ITE al corroborar su veracidad, comprobó que no correspondían a las que emite dicha instancia de seguridad social.

“El IMSS por medio de la diligencia de referencia hizo de conocimiento a este Instituto, que los documentos presentados por el PVEM, son documentos que le faltan en demasía de requisitos… por tal motivo, se determina que los documentos presentados no se pueden tomar en cuenta, pues no se consideran válidos para el fin… (por ello) se deberá dar vista de las mismas al IMSS, para que en uso de sus atribuciones, en su caso, resuelva lo que a derecho corresponda”.

A Fuerza por México también le fueron reservados sus registros, pues tiene inconsistencias en sus nominaciones respecto a las acciones afirmativas en favor de personas indígenas, con discapacidad y migrantes.

En el caso del cumplimiento a favor de las personas con discapacidad, este partido, en varios de sus abanderados, incluidos la propietaria de la formula uno de plurinominales, la diputada con licencia, Reyna Flor Báez Lozano, presentó un certificado de discapacidad emitido por el Departamento de Fomento a la Salud adscrito al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tlaxcala (DIF), pero “sin especificar que se trate de una discapacidad permanente”, de ahí que dichas nominaciones fueron requeridas para subsanar esa omisión.

Respecto a Nueva Alianza Tlaxcala incumplió con el principio constitucional de paridad de género, específicamente lo referente a las postulaciones por el principio de mayoría relativa en el bloque de votación más baja, así como la alternancia de las postulaciones que encabezan la lista de representación proporcional entre cada período electivo, pues en los comicios del año 2021 también nominaron a un varón en el número uno de la prelación.

También Redes Sociales Progresistas vio reservadas sus nominaciones, ya que los consejeros del ITE ordenaron solventar diversas irregularidades para dar cumplimiento a favor de los grupos de personas indígenas, con discapacidad y residentes en el extranjero.

El Partido del Trabajo, quien nuevamente postuló al coordinador nacional, Silvano Garay Ulloa como candidato uno de la lista plurinominal y lleva como suplente a su hijo Silvano Garay Loredo, incumplió con la obligación de postular abanderados a favor de personas con discapacidad y residentes en el extranjero. El ITE refutó la auto adscripción que hizo el diputado con licencia Lenin Calva Pérez, aspirante del distrito 05, como persona con discapacidad permanente, ya que no pudo demostrar ello.

El Partido Alianza Ciudadano no vio aprobadas sus nominaciones, ya que no cumplió su cuota de candidaturas para personas indígenas ni para residentes en el extranjero.

En lo que respecta al PRD, los consejeros del ITE determinaron que incumplió con la postulación paritaria por el principio de representación proporcional dentro de las cuotas establecidas en favor de los grupos de atención prioritaria de juventudes, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, con discapacidad, y residentes en el extranjero.

Todos los partidos fueron emplazados a subsanar sus irregularidades u observaciones en un plazo de 48 horas, de lo contrario serían acreedores a una amonestación pública.

En contraparte, el partido Movimiento Ciudadano fue el único instituto político al que le fueron aprobadas ambas listas de candidatos, tanto de mayoría como de representación proporcional, pues además de cumplir con la paridad de género, lo hizo con las acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables.