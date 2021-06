ITE deja sin salarios a consejeros municipales; sin pagar quincena de junio

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) incumple con sus obligaciones patronales con los 360 consejeros municipales, quienes no han recibido el pago ni prestaciones correspondientes a la primera quincena del mes de junio.

Los integrantes de los Consejo Municipales, que se encargaron de la jornada electiva en las 60 demarcaciones de la entidad, no han podido cobrar los emolumentos que les corresponden por haber laborado del 1 al 15 de junio, periodo de mayor carga de trabajo y riesgo.

De acuerdo con estimaciones generales, lo consejeros del ITE han dejado de pagar a los funcionarios municipales cerca de 1 millón 214 mil 400 pesos, cifra que deberían haber presupuestado o reservado, para cubrir el salario de los 360 funcionarios adscritos a cada uno de los consejos municipales.

El salario de cada uno de los 240 consejeros municipales es de 3 mil 160 pesos quincenales, mientras que cada uno de los secretarios de esos órganos percibió 3 mil 600 pesos por cada quincena y por igual periodo, quienes fungieron como presidentes tenían asignados una retribución de 4 mil pesos.

Sin embargo, de acuerdo con diversos funcionarios municipales, el pago correspondiente a la primera quincena de junio ya no ha sido cubierto, a pesar de que su nombramiento, presuntamente, fenecía hasta el 15 de junio.

Además, denunciaron que pese a solicitar información al Consejo General del ITE, nadie ha podido responderles ni asumir el compromiso de una fecha para saldar ese adeudo, amén, como aseguraron, decidieron participar en esta actividad, en la búsqueda de un ingreso; es más, tuvieron que hacer gastos para poder ser tomados en cuenta, como pagar las constancias de no inhabilitado, de no antecedentes penales, de radicación, fotografías, tramitar cuenta de nómina en el banco, y no han recuperado al menos esa inversión.

Esta queja se suma a la que fue presentada por los capacitadores auxiliares electorales y supervisores electorales, quienes, pese a laborar hasta el 15 de junio, no solo le retrasaron su pago, sino que les habrían hecho una reducción indebida de sus emolumentos.

Son 491 los funcionarios del ITE que resultaron afectados; denunciaron que su salario era de 4 mil 865.57 pesos, pero solo les depositaron 4 mil 243.39, es decir, le redujeron 622 pesos. Pese a ello, a cambio de cobrar sus retribuciones, denunciaron, les hicieron firmar un recibo de nómina por los 4 mil 865.57 pesos.

Ante ello, los quejosos ya solicitaron la intervención del Congreso del estado a fin de que verifiquen que los consejeros electorales del ITE cumplan con sus obligaciones patronales y evitan cometer abusos en contra de cientos de tlaxcaltecas que participaron como funcionarios en los pasados comicios.