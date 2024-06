ITE procederá penalmente por hechos violentos en cómputos electorales; trabajo del organismo es bueno: Ávila

Tras asegurar que el trabajo y desempeño del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) el día de la jornada electoral y en la etapa de los cómputos distritales y municipales ha sido bueno, el presidente del Consejo General del organismo, Emmanuel Ávila González anunció que procederán penalmente en contra de los responsables de los hechos violentos ocurridos durante el proceso, en especial por la destrucción de la paquetería electoral.

Además, aseguró que el ITE ha cumplido con sus responsabilidades para mantener la seguridad en torno a los consejos municipales y distritales, así como de los funcionarios, pero es el “desafortunado” actuar de candidatos y simpatizantes lo que ha generado algunos actos de violencia e ilegales, los cuales no afectan la amplia participación ciudadana que llegó hasta el 70 por ciento de los ciudadanos.

En entrevista colectiva, el presidente del ITE reconoció que dada la complejidad operativa de los funcionarios de casillas para realizar el escrutinio de cinco elecciones, empezaron a existir algunas inconformidades de parte de candidatos y sus simpatizantes, las cuales se recrudecieron en el periodo de cómputo electoral. “No podemos negar lo acontecido en hechos de violencia, la verdad que nosotros no nos apartamos de ello y seguiremos condenando que las diferencias entre la ciudadanía se puedan dirimir a través del conflicto y no a través de la razón”.

–¿Cómo califica los hechos violentos como la quema de paquetería en al menos dos municipios como Ixtenco y Axocomanitla durante los cómputos?

–Las conductas las calificamos como desafortunadas, algo que no debe darse en un ambiente democrático, porque la muestra que dio la propia ciudadanía, de compromiso y participación el domingo, se ve opacada y es un polo opuesto a lo que vimos el día de ayer. Estamos básicamente con la participación de siete de cada 10 personas, que es muchísimo y los hechos que ayer (miércoles) se suscitaron, pues es un puñado de gente que no tiene nada que ver con el nivel de participación que tuvimos el domingo.

“Entonces, es desafortunado este tipo de contrastes entre la civilidad y las reacciones en violencia que se suscita por las pasiones que tienen los simpatizantes de las fuerzas políticas o candidatos que de esa manera pueden desbordar las pasiones y nos lleva a tener estos cuatro hechos complicados, de los cuales hemos podido solventar dos de ellos (Calpulalpan y Huamantla)”.

–¿De todos estos hechos hay denuncias penales?

–De parte del Instituto Tlaxcalteca Elecciones, al momento, no hemos presentado las denuncias correspondientes. Desconozco si las ciudadanas y ciudadanos que en un momento dado resultaron afectados con los hechos de ayer las hayan presentado, pero respecto a la paquetería electoral y su destrucción, sí, lo vamos a hacer, necesitamos tener certeza para hacer la denuncia correspondiente y que las autoridades se encarguen de lo que fue evidente.

Sin embargo, ante las imputaciones de parte de representantes de partido en contra del ITE al asegurar que no existió la debida comunicación para atender los conflictos y que los funcionarios municipales adolecen de capacitación, Ávila González negó omisiones del árbitro electoral.

“Nosotros prácticamente llevamos meses participando en mesas de seguridad y participamos de la estrategia de cobertura, y debo reconocer la capacidad de respuesta de los órganos de inteligencia del estado de Tlaxcala y también de la Federación, que fue muy buena… el día de ayer fue muy complejo tener que atender cinco, seis o hasta siete eventos casi al mismo tiempo, entonces la comunicación siempre fue fluida… recibimos denuncias, o mejor dicho alertas de los consejos de lo que estaba sucediendo, lo transmitimos a nuestra mesa de seguridad y la respuesta fue inmediata… no hay una falta de atención por parte de la institución, siempre fuimos reactivos a lo que estaba sucediendo y bueno, pues tuvimos atenciones en muchos lados y desafortunadamente dos eventos no los pudimos contener y también hay que entender que los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad deben ser mesurados para no generar más problemas”, explicó.

Sobre las imputaciones respecto de la falta de capacitación a funcionarios municipales y distritales, enfatizó que esa labor no fue responsabilidad del ITE, sino del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Eso no nos compete a nosotros, la capacitación es completamente del Instituto Nacional Electoral. Nosotros el día de la jornada electoral llegamos solamente a la asistencia electoral a recoger nuestro paquete electoral y entonces el paquete llegó a donde tenía que llegar, al consejo municipal correspondiente”, aunque advirtió que sí existieron errores humanos en el desarrollo de la jornada electiva.

–Ante todos estos hechos, ¿cómo califica la labor del ITE en esta jornada electoral y los procesos de cómputo?

–El trabajo es bueno, como siempre, habrá áreas de oportunidad en toda actividad que se realice, afrontamos dificultades que ustedes todos saben y, sin embargo, llegamos a la cita de manera puntual, sin ningún problema operativo y bueno, pues al día de hoy estamos entregando las constancias de mayoría a quienes han ganado en municipios, en distritos y en comunidades, contestó.