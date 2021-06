Admite ITE pendientes de pagos por saldar; dinero está garantizado: Piedras

Por cuestiones administrativas, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no ha realizado el pago al total de los trabajadores eventuales que participaron antes, durante y después de la jornada electoral del pasado 6 de junio, reconoció la presidenta del organismo, Elizabeth Piedras Martínez.

Sin embargo, la funcionaria electoral aseguró que el ITE cuenta con los recursos presupuestados y en sus arcas para hacer frente a sus obligaciones patronales, por lo que aseguró que en los próximos días habrá liquidado a los cerca de mil 500 trabajadores eventuales que fungieron como capacitadores auxiliares electorales, supervisores electorales, consejeros electorales municipales, distritales y en los diversos programas, como el de Resultados Electorales Preliminares (PREP), entre otros.

Tras admitir que no ha pagado el total de los emolumentos a todos los trabajadores eventuales contratados para el presente proceso electoral, la presidenta del ITE negó que exista omisión o dolo de parte de los integrantes del órgano electoral, pues aseguró que se trata de cuestiones administrativas que buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de fiscalización.

-No hay dolo por parte del ITE para cumplir con los 360 trabajadores de los consejos municipales que desde el 15 de junio debieron cobrar sus salarios.

-“No, para nada; hay un compromiso por parte de las y los consejeros electorales, siempre hemos actuado de manera responsable con el personal del instituto ya sea con el personal permanente y eventual, nosotros no tenemos problemas con la deudas de pagos o demandas laborales generadas por el ITE, pero todo esto es por un procedimiento administrativo, ya que son cerca de mil 500 compañeros y compañeras que trabajan de manera eventual y se tiene que generar toda la comprobación necesaria para hacer los pagos y no tener problemas a la hora de que se fiscaliza…el dinero está garantizado, el pago está garantizado para las y los compañeros que estuvieron como personal auxiliar, lo único que debemos de cumplir es con el proceso administrativo para evitar problemas a la institución a futuro”, apuntó.

Respecto a la denuncia de parte de capacitadores y supervisores electorales, por la reducción en su último pago de 622 pesos, pues les habrían “obligado” a firman una nómina por 4 mil 865.57 pesos, pero solo les depositaron 4 mil 243.39, Piedras Martínez aseguró que fue un ajuste administrativo, pues en la quincena anterior los trabajadores recibieron recursos de más, de ahí que tuvieron que hacer un descuento correspondiente.

“Desde que aprobamos el presupuesto establecemos un tabulador de salarios, el cual está elaborado de través de categorías y no podemos movernos, no está a discusión ni a discreción u ocurrencia por parte de nadie de la institución su posible modificación y conforme a ello, tenemos la responsabilidad de pagarles a las y a los compañeros eventuales, lo que ocurrió fue por un error de la dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización, en donde se confundieron los pagos y se les pagó de más, entonces el área administrativa lo que tuvo que hacer fue resolver ese error, porque ya tenemos un tabulador no podemos dejar ese pago de más y se les tuvo que requerir ese recurso que ya se les había dado de más”.