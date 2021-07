ITE tienen pendiente por pagar un laudo por 3 mdp; sin dinero para saldarlo: Piedras 

Tras informar que aún tienen pendientes por saldar el finiquito con alrededor de 5 por ciento del total de personal contratado de manera eventual, la presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez confirmó que el organismo tiene un laudo condenatorio por pagar por un monto de 3 millones de pesos, pero carece de los recursos para cubrir la pena.

Entrevistada al término de la presentación del Segundo Parlamento Virtual Infantil 2021, la funcionaria electoral sostuvo que las autoridades laborales condenaron al ITE a pagar ese laudo, pero ante la falta de recursos, postergarán su atención hasta el próximo año.

“En estos momentos tenemos un laudo condenatorio, que es por cerca de 3 millones de pesos, lo cual todavía está pendiente por resolver… pero no tenemos dinero para hacer ese frente a este único laudo condenatorio”.

Si no tienen el recurso, qué harán o cuáles serán las medidas que adopten para cumplir con las autoridades, le inquirió una reportera.

“Nosotros estaremos solicitando para el próximo año una partida, porque el ITE ha sido muy responsable y cada ejercicio fiscal en el presupuesto consideramos recursos para la partida de indemnizaciones para hacer frente a estos temas, pero este año, que hubo proceso electoral, la prioridad fue que el recurso se destinará a todo el proceso y si lo solicitamos ahora, será para el próximo año, pero obviamente depende del recurso que nos otorgan para el próximo ejercicio fiscal”, explicó.

Piedras Martínez refirió que el ITE tuvo que hacer frente a diversos laudos heredados por el extinto Instituto Electoral de Tlaxcala, pero a través de negociación, pudo liquidar 20 laudos sin afectar de manera grave las finanzas del organismo.

Por otra parte, la presidenta del ITE reconoció que el organismo tiene pendientes por saldar los pagos y finiquitos a favor de alrededor de 5 por ciento de los cerca de mil 500 trabajadores que laboraron de manera eventual en el pasado proceso electoral.

Sin embargo, insistió que la falta de pago no es responsabilidad del ITE, ya que “nosotros tenemos el dinero y los recursos para cubrir esa erogación”, pues son los ex trabajadores quienes no han entregado la información personal necesaria y exigible por las autoridades fiscalizadoras para poder obtener su remuneración.

“Esto tiene que ver justo con que falta por completar información en sus expedientes, como es entregar unas constancias, pero ya son los mínimos pero es exclusivamente en personal eventual que se contrató por este proceso electoral […] obviamente es un procedimiento administrativo en donde nosotros debemos ser cuidadosos y minuciosos y no sólo se trata de pagar por pagar, sino que tiene un sustento y comprobación que después se entrega a las autoridades que les corresponde fiscalizar y auditar a la institución, por esa razón, si alguien que no ha completado su expediente estamos obligados a solicitarle que entreguen para proceder al pago”, apuntó.