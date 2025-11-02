ITE opera con una vacante; rinde protesta nueva consejera electoral

Desde este 1 de noviembre, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) funciona sin su debida integración, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no designó a la persona que ocupará una de las vacantes generadas tras la conclusión del mandato de los exconsejeros Érika Periañez Rodríguez y Édgar Alfonso Aldave Aguilar.

La omisión fue resultado de la falta de acuerdos entre las y los integrantes del Consejo General del INE, quienes el pasado viernes dejaron desierta una de las designaciones.

No obstante, tanto el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, como la consejera Anakaren Rojas Cuautle, minimizaron la afectación que esta situación pudiera generar en el funcionamiento del órgano local, al asegurar que realizarán los ajustes necesarios y que no es la primera ocasión en que operan con un número reducido de integrantes.

Lo anterior se dio en el marco de la sesión solemne de toma de protesta de Brenda Fernanda Barrón Rugerio, quien se incorporó al Consejo General del ITE como consejera electoral para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2032.

Durante su intervención, Barrón Rugerio afirmó que asumir el cargo representa un honor y una gran responsabilidad, al tiempo que refrendó su compromiso con la imparcialidad, la integridad y el trabajo colegiado.

“Hoy, al rendir protesta, reitero mi compromiso de desempeñar esta función con responsabilidad y convicción democrática. Estoy consciente de que los retos que enfrentan los organismos públicos locales electorales son grandes, pero también estoy convencida de que la integridad y el trabajo colegiado son la mejor respuesta ante ellos”, expresó.

En su mensaje de bienvenida, el presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, destacó que la designación de Barrón Rugerio representa un reconocimiento a su trayectoria y conocimiento de la dinámica interna del instituto, así como de los desafíos que implica garantizar elecciones libres, equitativas y confiables en el estado.

El consejero presidente ofreció a la nueva integrante respeto absoluto, escucha activa y apertura permanente al diálogo, en beneficio de la construcción de acuerdos institucionales.

Por su parte, las consejeras Janet Cervantes Ahuatzi, Yedith Martínez Pinillo y Anakaren Rojas Cuautle, así como el consejero Hermenegildo Neria Carreño, coincidieron en destacar las capacidades, experiencia y compromiso de su nueva colega, al tiempo que le desearon éxito en su encomienda.

La consejera Cervantes Ahuatzi subrayó que la incorporación de Barrón Rugerio fortalecerá el trabajo del ITE y consolidará su carácter plural, mientras que Martínez Pinillo reiteró su disposición para mantener un trabajo colegiado, respetuoso y abierto al diálogo.

En tanto, Neria Carreño reconoció las habilidades y aptitudes demostradas por la nueva consejera en el proceso de selección, y Rojas Cuautle valoró su conocimiento de la institución, convencida de que ello permitirá desempeñar un trabajo profesional y con entrega.

Finalmente, el presidente Emmanuel Ávila informó que, ante la falta de una designación pendiente por parte del INE, el ITE redoblará esfuerzos para garantizar el cumplimiento de sus funciones, a un año del arranque formal del proceso electoral local de 2026.