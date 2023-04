ITE niega solicitud de registro como partido a Espacio Democrático de Tlaxcala

Por incumplir con diversas disposiciones, como celebrar asambleas válidas en al menos 40 municipios de la entidad e infringir el marco normativo en materia de fiscalización, el pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) rechazó la solicitud de registro como partido político local a la agrupación Espacio Democrático de Tlaxcala.

Con esta determinación, la organización que encabeza Bonifacio Floriberto Felipe Vargas, no podría participar en el proceso electoral local a través del cual el primer domingo de junio de 2024 se renovará el Poder Legislativo, los 60 ayuntamientos y más de 350 presidencias de comunidad.

Este jueves, al resolver la primera de cinco solicitud de registro de partidos locales, los consejeros electorales, en sesión especial del pleno, avalaron el dictamen que emitió la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del ITE en el que determinó negar el registro como partido político local a esta agrupación, por incumplir con los requisitos exigidos, además por incumplimiento e inobservancia de los principios constitucionales de transparencia, certeza y rendición de cuentas de la totalidad de sus ingresos.

De acuerdo con el resolutivo, esta agrupación si bien presentó diversas documentales en las que asegura cumplir con los requisitos de constitución de nuevos partidos, el ITE, al realizar la verificación de la información, detectó que de 49 actas de asambleas municipales, en 22 municipios incumplió con las disposiciones legales.

Ello porque las plenarias que realizaron en Atltzayanca, Calpulalpan, Cuapiaxtla, Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla, Contla de Juan Cuamatzi, Tepetitla, Natívitas, Panotla, San Pablo del Monte, Teolocholco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tlaxco, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Yauhquemehcan, Zacatelco y Tlaltelulco, la agrupación Espacio Democrático “nombró una cantidad inferior al 5 por ciento de delegadas y delegados a su asamblea estatal”, amén de que en algunas de éstas se realizó la entrega de despensas a los asistentes, lo cual “contraviene lo dispuesto en la normatividad”.

Aunado a ello, los consejeros detectaron irregularidades en el financiamiento de la agrupación en la búsqueda de su registro, ya que ésta presentó de manera extemporánea el informe del origen y destino de sus recursos correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022, de las cuales fue sancionada, las anomalías persistieron en los meses de julio, septiembre y octubre, “por tal motivo merece ser sancionado”.

Además, aperturó la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos de manera extemporánea, también encontraron que las aportaciones en especie no se registran a valor de mercado, de igual forma no presentó la documentación justificativa debidamente requisitada, tales como contratos, cotizaciones, documentación con requisitos fiscales, al igual que no acredita la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que recibió como aportaciones en especie.

De igual forma, esta agrupación no reportó los egresos observados durante las asambleas celebradas y no desahogadas derivado de la compulsa por parte de la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización e incumplió los requerimientos hechos por el ITE respecto a la constitución como asociación civil e inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes.

Por ello, los consejeros aprobaron aplicar una multa por 168 mil 481.22 pesos, mismos que “en caso de que la organización ciudadana obtenga su registro como partido político local, las sanciones se aplicarán a partir de la fecha en que se obtenga su registro respectivo, atendiendo lo dispuesto en la normatividad para la ejecución de multas a partidos políticos”.