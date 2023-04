ITE niega registro como partidos a “Unificación y Evolución” y a “Encuentro Solidario Tlaxcala”

Por incumplir con diversas disposiciones, como celebrar asambleas válidas e infringir el marco normativo en materia de origen, uso, destino y comprobación de recursos utilizados en las diversas etapas del proceso de acreditación, el pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) negó la procedencia a las solicitudes de registro como partidos políticos locales hechas por las agrupaciones “Unificación y Evolución” y “Encuentro Solidario Tlaxcala”.

La noche de este martes, en sesiones especiales, los consejeros determinaron que no es procedente otorgar el registro a ambas agrupaciones porque incumplieron con los requisitos exigidos por diversas disposiciones normativas, además por la inobservancia a los principios constitucionales de transparencia, certeza y rendición de cuentas de la totalidad de los ingresos que tuvieron ambas organizaciones

Además, al aprobar el informe consolidado de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización respecto de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos que realizaron ambas agrupaciones, en los cuales, detectaron diversas irregularidades.

De manera puntual, respecto a la agrupación “Unificación y Evolución”, que si bien le fueron validadas 41 de las 47 asambleas municipales, logrando representación en más de las dos terceras partes de la entidad, pero en el manejo de sus recursos, actuó “de manera dolosa y reiterada”, incurriendo en algunos fraudes, motivo por el cual le fue negado su registro.

Además, esta agrupación, que encabeza Carlos Alberto Sánchez Montes, incurrió en irregularidades por 71 mil 110 pesos, porque presentó de manera extemporánea el informe del origen y destino de sus recursos correspondientes, aperturó la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos de manera extemporánea, también encontraron que las aportaciones en especie no se registran a valor de mercado, de igual forma no presentó la documentación justificativa debidamente requisitada, tales como contratos, cotizaciones, documentación con requisitos fiscales, al igual que no acredita la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que recibió como aportaciones en especie.

Respecto a la agrupación “Encuentro Solidario Tlaxcala”, que lidera el ex diputado local José Luis Garrido Cruz, los consejeros invalidaron 10 de las 13 asambleas distritales, pues en algunas de éstas no reunieron el quórum requerido, en otras no nombraron sus delegados a la asamblea estatal y en otras más, no aprobaron sus documentos básicos, por lo que “no reunión la representación requerida”.

Aunado a ellos, los consejeros detectaron irregularidades por 235 mil 91.43 pesos en los recursos ejercidos por esta organización, pues entre otros aspectos, reportó aportaciones en especie no se registran a valor de mercado y no presentó la documentación justificativa debidamente requisitada, tales como; recibos de aportación, contratos que por su naturaleza corresponda, cotizaciones, documentación con requisitos fiscal, entre otros.

Con esa determinación suman ya cuatro de las cinco agrupaciones que solicitaron su registro a las que les fue negada su participación en los comicios del próximo año; solo falta el dictamen respecto a la petición que hizo la organización Sociedad Independiente “Si”, el cual será presentado la próxima semana.