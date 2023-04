ITE niega registro como partido político a Sociedad Independiente “SÍ” 

Por incumplir con los requisitos establecidos en la norma, al no contar con el número de asambleas exigibles ni el número de militantes requeridos, así como violar diversas disposiciones en materia de fiscalización y actuar con opacidad, el pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) negó a la organización Sociedad Independiente “SÍ” su registro como partido político.

Este martes, los consejeros del ITE concluyeron el proceso de dictaminación de las cinco solicitudes de organizaciones que pretendían constituirse como partidos políticos, pues además de violar diversas disposiciones en materia de fiscalización, solo logró realizar 11 de al menos 40 asambleas municipales que exige la norma para cumplir ese requerimiento.

Lo anterior porque en 22 asambleas municipales, los integrantes de esta agrupación incumplieron con el proceso de aprobación de sus documentos básicos, con lo cual los consejeros dieron por no realizados dichos cónclaves.

Son los casos de 22 asambleas municipales de Natívitas, Sanctórum, Tetlatlahuca, Tecopilco, Nopalucan, Axocomanitla, Benito Juárez, Texoloc, Emiliano Zapata, Quilehtla, Xiloxoxtla, Ayometla, Tetlanohcan, Apetatitlán, Atltzayanca, Acuamanala, Xaltocan, Tequexquitla, Cuaxomulco, Muñoz de Domingo Arenas, Españita e Ixtenco.

Antes de la resolución, los consejeros aprobaron el dictamen consolidado de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del ITE referente a esta organización, en la que detectaron diversas irregularidades e, incluso, omisiones que advierten el “incorrecto proceder”, al tratar de engañar al árbitro electoral al asegurar que, en algunos meses, no tuvieron ingresos propios con los cuales financiaron sus actividades.

Los consejeros del ITE determinaron una sanción por 100 mil 808.73 pesos en contra de esta agrupación, ya que nunca “aperturó” la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos, tampoco presentó los informes sobre el origen y destino de sus recursos correspondiente a los meses de agosto y octubre de 2022, y presentó de manera extemporánea el informe sobre el origen y destino de sus recursos correspondiente a diciembre del año pasado.

Además, no presentó la documentación justificativa debidamente requisitada, tales como: contratos, cotizaciones, documentación con requisitos fiscales, al igual que no acredita la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que recibió como aportaciones en especie, no reportó los egresos observados durante las asambleas celebradas y no desahogadas derivado de la compulsa por parte de la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización, y recibió aportaciones no permitidas, entre otros.

Con ello, explicaron los consejeros, “se vulneraron los principios de transparencia, certeza y rendición de cuentas, puesto que no fue posible comprobar la rectitud y veracidad de sus ingresos, así como el origen lícito de los recursos con que operó la organización ciudadana durante el procedimiento para la obtención del registro, el cual es un requisito esencial para la constitución de la entidad de interés público, pues se trata de una exigencia mínima que se consolida como una garantía de independencia y autonomía, pues de esta deriva la presunción de inexistencia de intereses o presiones externas a la misma, y robustecen la relativa a la autenticidad”.

Con esta resolución, el Consejo General del ITE no aprobó ningún registro de nuevos partidos para contender en los comicios del próximo año, a pesar que 17 agrupaciones iniciaron el proceso para lograr ese reconocimiento.