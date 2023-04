ITE niega registro como partido a Renovemos Tlaxcala; denuncia la comisión de diversos delitos 

Por incurrir en conductas presumibles de delitos, como falsificación de documentos y de sellos de uso oficial de autoridad, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) negó la solicitud de registro como partido político a la organización Renovemos Tlaxcala, y de paso, dio vista a la Procuraduría General de Justicia del estado para que inicie las investigaciones y finque responsabilidad penal correspondiente.

En contraparte, integrantes de esa agrupación, encabezados por el ex diputado local, Santiago Sesín Maldonado, denunciaron dolo, mala fe e incapacidad de los consejeros electorales para resolver “con apego a la legalidad y sin sesgos”, su posible registro, por lo que anunciaron que acudirán ante los tribunales para combatir ese fallo.

La noche de este martes, los consejeros del ITE, al resolver la solicitud de registro de Renovemos Tlaxcala como partido político local, determinaron que es improcedente ya que, a decir del árbitro electoral, los integrantes de esta organización, con la finalidad de cumplir los requisitos, habrían falsificados documentos y sellos oficiales para acreditar el número de delegados a asambleas distritales en al menos cuatro demarcaciones.

Con ello, determinaron “trato (sic) de engañar a esta autoridad, alterando documentos y sellos institucionales, debe decirse que su conducta es irregular, y violenta los principios fundamentales constitucionales, como el de certeza pues no otorga seguridad y certidumbre jurídica, en virtud de que no permite conocer si sus acciones son apegadas a derecho, aunado a que no garantiza que sus procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; así como el de legalidad, pues no tiene estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, alejando su actuar de la observación de los principios constitucionales y rectores de la función electoral, generando con ello una violación sustancial al procedimiento de constitución de partidos políticos locales”.

Por esa condición, detallaron, “se tiene como consecuencia jurídica la negativa del registro solicitado, pues se evidenció que no cuenta con la capacidad, disciplina y apego a los elementos indispensables de un ente público”.

Por esas conductas, los consejeros advirtieron que integrantes de Renovemos Tlaxcala incurrieron en “actos y/o hechos que pudieran considerarse como delitos, mismos que se encuentran tipificados no solo en el Código Penal Federal, sino también en nuestra legislación penal local, por lo que este Consejo General debe de dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que inicie con la indagatoria respectiva”, determinación que fue respaldada por las representaciones de los partidos locales Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas.

Además de la negativa del registro, los consejeros del ITE determinaron una multa a Renovemos Tlaxcala por 356 mil 253 pesos, porque detectaron irregularidades en el financiamiento de la agrupación en la búsqueda de su registro, ya que ésta presentó de manera extemporánea el informe del origen y destino de sus recursos, abrió la cuenta bancaria para el manejo de sus recursos de manera extemporánea, también encontraron que las aportaciones en especie no se registran a valor de mercado, no presentó la documentación justificativa debidamente requisitada, tales como contratos, cotizaciones, documentación con requisitos fiscales, al igual que no acredita la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que recibió como aportaciones en especie y recibió aportaciones no permitidas por la ley.

En tanto, representantes de Renovemos Tlaxcala se manifestaron la noche del martes en la sede del ITE, en donde acusaron diversas irregularidades en el desempeño de los consejeros con el propósito de negarles el registro.

“El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha violentado los derechos humanos de asociación y afiliación de más de 4 mil 500 ciudadanos tlaxcaltecas de todo el estado, que oficialmente pertenecen a Renovemos Tlaxcala y muchos más que comulgan con nuestro proyecto político. Cumplimos con todos y cada uno de los requisitos, con representación por encima de lo establecido por la ley. Incluso el Tribunal Electoral de Tlaxcala nos dio la razón cuando el ITE intentó desacreditar nuestra asamblea”, refirieron en un comunicado.

Con esa postura, anunciaron que agotarán las instancias legales para revocar ese fallo, el cual les impediría participar en los comicios del año 2024.

“Renovemos Tlaxcala está preparando para afrontar la defensa de nuestros derechos a pesar de enfrentarse con un árbitro electoral que atenta contra la democracia”.