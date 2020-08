ITE ‘minimiza’ propuestas en materia de pueblos indígenas, lamenta Pluma

Crispín Pluma Ahuatzi, presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, lamentó que la mayoría de consejeros electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) haya “minimizado” las propuestas de reforma en materia de pueblos indígenas y que prioricen la discusión sobre el registro para nuevo partido político.

Hizo esta aseveración luego de recibir respuesta a su petición de información, dirigida a la consejera Dora Rodríguez Soriano, respecto a las proposiciones que la funcionaria presentó ante el Consejo General del ITE el pasado 31 de julio, pues una de ellas se refería a derechos de las poblaciones originarias.

Mediante oficio de fecha 11 de agosto de 2020, Rodríguez Soriano explica a Pluma Ahuatzi que la propuesta de reforma en materia de reconocimiento a las comunidades indígenas tuvo la finalidad de armonizar al marco legal estatal con el internacional y federal.

En primer lugar –indica- para autoidentificarse como lo establece el artículo 3 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; enseguida, para poner a consideración las propuestas de reforma.

Anota que estas proposiciones fueron aprobadas por la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión del ITE para ser puestas a consideración de las y los consejeros electorales, no obstante la referente al reconocimiento a las comunidades indígenas, “fue apoyada solo por dos consejeras, por lo que no fue remitida al Congreso local para ser considerada en las propuestas de reforma presentadas por este Instituto”.

Al respecto, Crispín Pluma Ahuatzi consideró que la consejera Dora Rodríguez Soriano hizo lo correspondiente en su momento, “pero nosotros no vamos a parar hasta que no haya algo a favor” de los pueblos indígenas.

“Tanto alboroto por un partido político nuevo, para que por los indígenas no hagan nada. A lo mejor los demás consejeros no tienen conocimiento de lo que hacen; no vamos a descansar, por eso hemos ido hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a interponer un amparo”.