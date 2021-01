ITE exonera a diputados Brito y Garrido de denuncia por promoción electoral

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) exoneró a los diputados locales Michaelle Brito Vázquez y José Luis Garrido Cruz de las imputaciones hechas en su contra por incurrir en violaciones a la legislación por la presunta promoción personal con fines electorales.

Además, los consejeros electorales amonestaron públicamente a las dirigencias estatales de los partidos PAN, Movimiento Ciudadano y PRI por incumplir con la obligación legal de realizar publicaciones para promover formación política.

Este martes, en sesión especial, al resolver sendos procesos ordinarios sancionadores promovidos por el PRD en contra de ambos diputados, ello por la presunta promoción personalizada de sus acciones como congresistas, determinaron que no existen elementos para proceder en su contra.

“Del análisis que se desarrolló para verificar la actualización de los elementos personal, objetivo y temporal en la infracción electoral relativa a la promoción personalizada respecto de los hechos denunciados, se desprende que la información que fue publicada no tuvo la finalidad de posicionar a la diputada Michaelle Brito Vázquez en una contienda electoral que se encontrara en desarrollo, o bien, buscar un interés personal sobre el institucional, de ahí que no se actualice la infracción electoral denunciada… no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución, en virtud de que como se ha mencionado anteriormente sólo se trató de la difusión de las actividades relativas a la gestión legislativa a favor de sus representados dentro de la demarcación territorial que conforma el Distrito electoral Local Segundo”, refiere el fallo.