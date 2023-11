ITE emite convocatorias para integrar consejos distritales y municipales

El pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó las convocatorias para la designación de las presidencias, secretarías y consejerías de los consejos distritales y municipales electorales, que se encargarán de la organización y calificación del proceso comicial 2023–2024.

De acuerdo con los lineamientos aprobados la tarde de este martes, los consejeros prevén realizar las designaciones a más tardar el próximo 11 de marzo, con la finalidad de que dichos órganos están debidamente integrados de cara al inicio de campañas y demás actividades inherentes a la renovación de los 60 ayuntamientos, 299 presidencias de comunidad y la elección de los próximos integrantes del Poder Legislativo.

La convocatoria prevé, entre otros aspectos, que el registro iniciará a partir de este miércoles 15 de noviembre y hasta el próximo 17 de diciembre, y la inscripción la podrán realizar en el sitio registro.itetlax.org.mx

Los interesados deberán presentar solicitud de registro; acta de nacimiento; carta de radicación; credencial para votar vigente por ambos lados; comprobante de domicilio, correspondiente a la entidad; comprobante del último grado de estudios; currículum vitae; declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifieste no haber sido condenada o condenado por delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenada o condenado por delito de carácter no intencional o imprudencial; no haber sido postulada o postulado por ningún partido político a puesto de elección popular durante el último proceso electoral; no haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los comités nacional, estatal o municipal en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su designación.

De igual forma, los interesados no debieron haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su designación; no estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; tener residencia, con tres años de antigüedad, en el distrito electoral o municipio por el que participa; y no ser ministro de culto religioso.

El ITE llevará a cabo el proceso de revisión de perfiles, así como evaluación de los mismos, con la finalidad de que, previo examen, propongan al pleno los nombres de las personas propuestas para ocupar dichas posiciones, “garantizando en la medida de lo posible la paridad de género a fin de asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres. En la integración de los consejos se garantizará el principio de paridad de género y se procurará la integración de personas que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria, como personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y con discapacidad, así como jóvenes.

La designación de los consejeros distritales y municipales se realizará a más tardar el 11 de marzo del próximo año.

En la misma plenaria, los consejeros presentaron diversos informes de resultados de consultas previas para personas con discapacidad, para la población LGBTTTIQ+, juventudes y las personas, pueblos y comunidades indígenas, para fortalecer el ejercicio de los derechos político–electorales de éstas en las diversas etapas y actividades del proceso electoral local ordinario 2023–2024.