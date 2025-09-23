ITE considerará en su presupuesto de 2026 realizar consultas y el inicio del proceso electoral local

A reserva de la autorización de la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) proyecta un incremento no mayor a 10 por ciento con respecto a los 128 millones 806 mil 150 pesos que ejerce en 2025, siendo las consultas a los grupos históricamente discriminados y el inicio del proceso electoral local 2026–2027 los principales temas a atender, informó el presidente de este organismo, Emmanuel Ávila González.

“Todavía estamos en los últimos trabajos de proyección de nuestro anteproyecto de presupuesto, tenemos que presentarlo a más tardar el día 30 de septiembre, entonces estamos viendo detalles, pero hay que tomar en cuenta que es un año previo a las elecciones de 2027 e iniciaremos proceso electoral en el último trimestre de 2026, entonces vamos a realizar algún tipo de actividades encaminadas hacia el proceso electoral, como son las propias consultas a los grupos históricamente discriminados para poder empezar a diseñar nuestras acciones afirmativas”, expuso en entrevista colectiva.

Ahondó que una de las partes más importantes del programa de trabajo en 2026 serán las consultas que se realicen para diseñar mecanismos de participación o, en su caso, las acciones afirmativas. Además, la planeación del inicio del proceso electoral 2026–2027 en el último trimestre de 2026.

El incremento que se planteará al presupuesto “es mínimo en comparación de (lo requerido) para un proceso electoral en firme”.

–¿Y cuánto estarían solicitando de incremento?

–Todavía no tenemos el (porcentaje) definitivo, pero nuestro parámetro es el año inmediato anterior y además hay que tomar en cuenta que también hay ajuste en el tema de prerrogativas para los partidos políticos.

–¿Se tendría previsto la contratación ya de personal por la preparación del proceso electoral?

–Sí. hay proyección de que a partir de octubre ya se incorporen algunas personas que realizarán actividades propias del proceso electoral, pero será prácticamente en el último trimestre.

–¿La reforma electoral que se está planteando influirá en sus actividades del próximo año?

–Pues no lo sabemos, la verdad es que hay un comité a nivel nacional que se está encargado de esto, está abriendo a toda la ciudadanía que pueda emitir opiniones sobre lo que se tiene que realizar en una reforma electoral. Y bueno, pues han adelantado que por ahí de los primeros dos meses del siguiente año ya tendrán una propuesta, pero hasta el momento no hay nada firme que nos pueda afectar para el siguiente año.

–¿Es decir, ustedes están planeando su presupuesto considerando que van a seguir funcionando normalmente el próximo año?

–Sí, vaya, es una obligación presentarlo en este mes, entonces nosotros debemos seguir, independientemente de lo que se pretenda realizar en una reforma electoral.

–¿Qué retos enfrentará el ITE el próximo año previo a la elección?

–El reto es hacer unas consultas de calidad con las personas que son propiamente quienes nos van a dar herramientas de cómo poder diseñar nuestros lineamientos para el registro de candidatos hablando de acciones afirmativas y bueno, pues eso ya lo hicimos una vez que fue para el proceso electoral 2023–2024 y ahora pretendemos realizarlo de nueva cuenta, pero bueno, ya con la experiencia vivida.

–¿En cuestión de equipamiento y de unidades ustedes requerían algo?

–Para el siguiente año no necesitamos mayor equipo, ni materiales, podemos arrancar con lo que tenemos y ya veremos nuestras necesidades para el presupuesto de 2027.

–¿Cuándo van a sesionar para definir ya su presupuesto?

–Seguramente el 30 de septiembre estaremos sesionando para aprobarlo este anteproyecto y mandarlo a la Secretaría de Finanzas.

Emmanuel Ávila confió en que sea respetada su propuesta por los antecedentes de años anteriores y aunque aún no se define el monto a solicitar, pues “no lo traigo ahorita en la mente el porcentaje de incremento, pero es mínimo.

–¿Menos del 10 por ciento?

–Por ahí debe ser más o menos. Yo creo que hasta está menos, pero no me puedo aventurar ahorita a determinar cifras hasta que presentemos el proyecto.