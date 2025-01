ITE aún no define ampliación presupuestal para elección judicial; depende de resoluciones del INE: Ávila

Tras asegurar que la propuesta de ampliación presupuestal que presente el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para la realización de los comicios extraordinarios de jueces y magistrados locales será “real y responsable”, el presidente del organismo, Emmanuel Ávila González reconoció que el principal problema que enfrentan ahora es lo acotado de los tiempos para organizar los comicios del próximo 1 de junio.

Lo anterior por las indefiniciones y ajustes en el proceso que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), principal entidad encargada de la organización de estos comicios concurrentes que por primera vez se realizarán en el país.

El presidente del Consejo General del ITE, en entrevista con La Jornada de Oriente, reconoció que hasta el momento no han definido y mucho menos hecho alguna solicitud de recursos extraordinarios para organizar los comicios del primer domingo del mes de junio.

Lo anterior, porque el INE no ha concluido con la definición de diversos aspectos que tienen que ver con dicha jornada electiva, por lo que determinar un monto de recursos, sería aventurado en este momento.

“A finales del año pasado, entre el 30 y 31 de diciembre, hubo aprobaciones importantes por parte del INE, como son los modelos de boleta electoral, entre otros aspectos. Entonces, nosotros vamos trabajando conforme ellos vayan aprobando, porque al final de cuentas en la coordinación que nosotros llevamos con el INE, la documentación electoral, los materiales electorales, primeramente, los aprueban ellos y nosotros, en su caso, iremos haciendo los ajustes en lo local. Con base en eso, nosotros iremos haciendo nuestra propuesta de ampliación presupuestal, pero a la fecha no hemos presentado todavía nada”.

–Pero los trabajos no se paralizan, ¿ya han empezado a definir o a vislumbrar cuánto necesitan?–, se le preguntó.

–Sí, estamos ya trabajando en ello. Precisamente ahorita tuvimos una reunión de trabajo por la mañana y estamos trabajando en ello. Ya hay una estrategia de capacitación, entonces ya sabemos aproximadamente cuántos capacitadores vamos a tener y, sobre eso, también va a impactar en el presupuesto.

Abundó: “Estamos haciendo una revisión de nuestro personal y del personal que en su caso necesitaríamos y con otras necesidades, que es propiamente recursos materiales, pero estamos haciendo análisis todavía, no tenemos nada en concreto”.

–¿Hasta cuándo tendrían ustedes para definir ese monto?–, se le puntualizó.

–Tenemos que definirlo lo antes posible, pero hay cosas que no dependen propiamente de nosotros, por ejemplo, hay un concepto que se cubre para las mesas directivas de casilla o las mesas electoras, como se vayan a definir que se cubre a través de convenio con el Instituto Nacional Electoral y todavía no nos pasa la proyección del convenio que suscribimos con ellos. Entonces, nosotros estamos trabajando en lo que podemos hacer, que es propiamente lo material para operación del instituto y en su caso personal, el recurso humano para empezar a proyectar. A la fecha no te puedo decir una fecha exacta para tener ya el presupuesto proyectado, pero lo ideal sería a más tardar en el mes de febrero, enfatizó Ávila González.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo a la velocidad que nos permite, insisto, las definiciones que va tomando el INE. Nosotros, como ideal, sería que no sobrepasáramos el mes de febrero para definir nuestras necesidades presupuestales, pero sí, estamos un poquito acotados ahí, porque vamos dependiendo de los acuerdos que vaya tomando el INE”.

Sin embargo, aunque prefirió no adelantar cifras, explicó que la cantidad de personal eventual a contratar sería menor comparativamente hablando con respecto a la pasada elección local.

“La cantidad será considerablemente menor. Hay que ver cómo el INE va a ajustar la cartografía electoral a una cartografía judicial, por decirlo de alguna manera. Hay que recordar que en el plano local, el Tribunal Superior de Justicia tiene seis distritos judiciales para materia civil, familiar, mercantil y dos distritos judiciales en materia penal. Entonces de ahí también parte una definición de nuestros presupuestos para saber la posible instalación de consejos distritales y el número. Si nosotros hacemos un ajuste a los distritos judiciales, para instalar nuestros consejos distritales, pues evidentemente la cantidad de personas será menor”.

Agregó: “El número de capacitadores seguramente será menor al proceso electoral, porque ya se ha hablado de la reducción que tiene el INE y la imposibilidad que tiene de instalar la totalidad de las casillas. Entonces, ahí será un número menor y en lo que tiene que ver con el número de personal que se contratará al interior del instituto, pues también tiene que ser menor porque nosotros no llevamos registro de candidatos. Vamos a recibir la lista de los aspirantes por parte del Congreso del estado una vez que los comités hagan el filtro correspondiente.

Ávila González puntualizó que los principales gastos que prevé el ITE tendrán que ver con generar un sistema de cómputo diferente al que opera en elecciones constitucionales de los diversos niveles de gobierno y cargos, porque “es completamente diferente a una elección, aquí no hay votos que se aglutinan a un partido político, sino a diferentes personas candidatas”.

Otra de las erogaciones primordiales que deberán prever es en el acondicionamiento de los consejos distritales, el funcionamiento de los mismos y la contratación del personal, ya que “en materia de documentación electoral, como actas, será muy poco material electoral. A partir de la siguiente semana vamos a abrir nuestras bodegas, las que tenemos ahorita con la elección ordinaria del año pasado, para acondicionar nuestro material electoral y vamos a tratar de reciclar el mayor número de materiales, de ahí no vemos que pueda haber un gasto superior”.

Por ello, el presidente del ITE no dudó en afirmar que lo acotado de los plazos para organizar esta contienda, que aderezado con los ajustes y definiciones del INE, son los principales riesgos que advierten para llevar a buen puerto esta elección extraordinaria.

“El principal problema que ahorita estamos viendo es el tiempo de ejecución de algunas actividades. En un proceso normal, como tú sabes, pues empezamos en diciembre, pero ya tenemos actividades previas por lo menos medio año antes. Ahorita, nosotros no estamos realizando mayor actividad porque no tenemos la definición de cómo el INE está delineando alguna normatividad o lineamientos que de alguna manera nos pueden vincular a nosotros, como puede ser en los cómputos, en los propios consejos distritales. Eso me parece uno de los mayores retos porque la reforma señala que el cómputo iniciará el mismo día de la elección, es decir, conforme vayan llegando los paquetes electorales a los consejos, pues deberá iniciar el cómputo y eso es lo que a nosotros nos va a generar uno de los mayores retos”.

Además, detalló, tendrán que diseñar algún alineamiento, “si es que no lo hace el Instituto Nacional Electoral”, para que el ITE realice esos cómputos en la noche de la jornada electoral y entregar resultados definitivos, así como las constancias de mayoría.

Por todo lo anterior, el presidente del ITE enfatizó que una vez que resuelvan todas estas interrogantes y exista una definición de parte del INE, el organismo electoral local “hará una propuesta real y responsable de ampliación presupuestal, pues no nos queremos apresurar a hacer estimaciones de un proceso electoral normal, como se conoce, en algo que no es igual, entonces nos vamos a demorar un poco más, porque queremos presentar algo real”.

El pasado 11 de diciembre, el gobierno del estado publicó el decreto de reformas y adiciones constitucionales por las cuales todos los magistrados de los tribunales de Justicia Administrativa (TJA) y de Conciliación y Arbitraje (TCA), así como la mitad de los magistrados y jueces del Poder Judicial, deberán ser electos el 1 de junio de 2025.

En tanto, el 17 de diciembre pasado, el propio Ávila González declaró, en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de armonización y democratización de la función jurisdiccional, el inicio del proceso para la renovación de diversos cargos del Poder Judicial y de los tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, “bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo”.