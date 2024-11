ITE aprobó registro del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó la noche de este jueves otorgar el registro al Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), a partir del 1 de diciembre de 2024, una vez que cumple con los requisitos exigidos en la legislación aplicable.

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática debido a que no alcanzó el 3 por ciento de la votación válida emitida en la Jornada Electoral del proceso electoral federal el 2 de junio de 2024.

Como consecuencia, el ITE procedió a declarar la pérdida de la acreditación de esa formación política ante su Consejo General; sin embargo, en ejercicio del derecho que tienen los partidos nacionales que pierden su registro, de solicitarlo como partidos locales, el 8 de noviembre de este año presentó la petición formal ante esta autoridad.

Yedith Martínez Pinillo, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del ITE, precisó que si bien la elección extraordinaria no ha concluido, ese instituto no postuló candidaturas y no afecta el 5.26 por ciento de votación que obtuvo en la elección de diputaciones locales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023–2024.

Por otro lado, refirió que el dictamen de la pérdida de registro de ese partido nacional, declarada por el INE, ya causó estado desde el 27 de septiembre, por lo que ese requisito se ha cumplido.

Martínez Pinillo expuso que al aprobarse la resolución emitida por el órgano que preside, el Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala tendrá 60 días hábiles posteriores a que surta efectos el registro, para que realice el procedimiento conforme a sus estatutos para determinar la integración de sus órganos directivos.

También refirió que la prerrogativa correspondiente al mes de diciembre del presente año que se tenía destinada al entonces partido político nacional PRD, será ministrada al PRDT, una vez que surta efectos el registro como partido político local.