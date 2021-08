ITE actúo con apego a la ley y no hay actos negligentes: Minor 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ha actuado siempre con apego a la legalidad, por lo que no hay ninguna acción negligente que haya afectado, en el pasado proceso comicial, los derechos político-electorales del ciudadano, sostuvo el consejero Juan Carlos Minor Márquez.

El también presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE sostuvo que todas las acciones realizadas por el organismo electoral tienen un sustento jurídico, por lo que lamentó la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala de pretender iniciar un proceso jurisdiccional en contra de los integrantes del órgano electoral.

Ello porque el TET dio vista a Instituto Nacional Electoral (INE) de sendos asuntos a fin de que deslinde y finque las responsabilidades que haya lugar en contra de los integrantes del ITE, al considerar que incurrieron en actos de negligencia que afectaron la participación ciudadana en la búsqueda de un cargo de elección popular.

En su momento, el presidente del TET, José Lumbreras García sostuvo que la decisión fue ante las omisiones reiteradas por parte de personal o funcionarios del ITE, en especial, por no realizar el registro de candidatos o bien, “olvidar” la inscripción de éstos en las boletas utilizadas en la jornada electoral del pasado 6 de junio.

“Respeto mucho la decisión y el proceder de los magistrados, pero no la comparto, nosotros actuamos conforme a derecho y ahí están nuestras resoluciones que son públicas, pero a quienes se les negó el registro es porque no cumplieron con los requisitos de elegibilidad y si hubo un solo caso de omisión o error, se corrigió, pero no podemos otorgar un registro a quien no cumple con ello y mucho menos puede aparecer en la boleta…tratamos de garantizar al máximo los derechos políticos de las personas”, sostuvo Minor Márquez.