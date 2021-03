Con ocho puestas en escena, ITC celebrará el Día Mundial del Teatro: Valdez

La Muestra Estatal del Teatro y el Día Mundial del Teatro, eventos que organiza el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), representan la magnífica oportunidad para que la población disfrute del trabajo que realizan la compañías teatrales de la entidad, aseguró Marlen Valdez Sánchez, coordinadora Académica del Centro de las Artes de Tlaxcala.

La funcionaria comentó lo anterior con relación al Día Mundial de Teatro que se celebra el 27 de marzo de cada año y para lo cual, esta ocasión, el ITC preparó un programa de ocho puestas en escena que, con diversas temáticas, estarán a cargo de igual número de grupos teatrales originarios de la entidad.

Recordó que en fue en 1961 que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) decretó el 27 de marzo de cada año como el Día Mundial del Teatro, celebración al cual se sumó el instituto a partir de 2019 con diversas actividades.

“Tlaxcala no es la excepción y nos estamos sumando a la conmemoración, pero por las circunstancias de la pandemia, no podrán ser actividades presenciales sino a través de las redes sociales del ITC y del Centro de las Artes, pero no será un día de celebrar el teatro, sino cuatro días estaremos disfrutando de diversas obras a cargo de grupos de la entidad”.