Miércoles, noviembre 26, 2025
ITAES se consolida como la institución médica pública más avanzada de la región: LCC; entregan equipamiento

El ITAES esta “equipado con tecnología que antes solo se veía en grandes centros nacionales y privados”, afirmó Lorena Cuéllar Cisneros.
Dania Corona Muñoz

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) se consolida como la institución pública de estudios médicos más avanzada de la región, “equipada con tecnología que antes solo se veía en grandes centros nacionales y privados”, afirmó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, durante la entrega de nuevo equipamiento a la institución, cuya inversión fue de 7 millones 499 mil 531 pesos. 

La mandataria recordó el estado en que encontró el instituto al inicio de su administración y cómo desde entonces impulsó una transformación. Explicó que los equipos estaban obsoletos y que incluso se improvisaban reparaciones para mantenerlos en funcionamiento. “De qué sirve si los médicos no tienen en sus manos los mejores equipos y Tlaxcala merece tener lo mejor”, señaló.

Cuéllar destacó el cambio financiero del instituto. “Lo que recibía el ITAES era un millón y medio al año. Hoy está generando 30 millones de pesos”, puntualizó, y añadió que “hoy puedo decir con absoluta certeza que el ITAES se consolida como la institución pública de estudios médicos más avanzada de la región”, enfatizó.

La gobernadora subrayó que el nuevo tomógrafo y la resonancia magnética de tres teslas colocan al instituto al nivel de centros líderes. “Los equipos que hoy tenemos aquí no los tiene ni siquiera un (Hospital) Ángeles. Este es el mejor de América Latina”, afirmó.

También, resaltó la reducción de tiempos en los estudios y la capacidad para detectar enfermedades en fases tempranas. “Tlaxcala ya no tiene que ir a otros estados. Hoy otros estados vienen a Tlaxcala”, expresó.

Entre las nuevas adquisiciones mencionó una máquina de anestesia especializada para resonancia, la renovación de la sala de rayos X digital y un sistema PACS que entrega resultados en tiempo real. “Eso significa algo muy simple y poderoso. Tlaxcala podrá salvar vidas con más oportunidad”, dijo.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia detalló los trabajos de rehabilitación. “La instalación de oxígeno, gas medicinal, luminarias y el cambio de piso forman parte de esta intervención”, señaló. Añadió que todo se realizó con “una inversión de 7 millones 499 mil 531 pesos, ejercidos con responsabilidad y transparencia”.

El director general del ITAES, Adán Baltazar Lima Bernal subrayó el avance histórico del instituto. “Hoy tenemos un ITAES renovado y tecnológicamente digitalizado, además con inteligencia artificial”, afirmó.

