Involución alimentaria

En el contexto de la sociedad “hipermoderna” que vivimos, nunca como ahora ha sido tan válida la constatación de Paul Nicholson, dirigente vasco de Vía Campesina, en el sentido de que el capitalismo neoliberal está empleando los alimentos como arma de destrucción masiva en contra de la población del planeta, al utilizar una serie de mentiras y engaños que se pueden resumir en varios pequeños principios: los mejores alimentos son los producidos industrialmente porque en su elaboración se observan estrictas normas de sanidad, son los más sabrosos y nutritivos, son más baratos y accesibles en los grandes supermercados urbanos, son los más respetuosos del medio ambiente y ahorran tiempo en su preparación, entre otros.

Estas son las ideas principales de las campañas publicitarias que sostienen las ventas de millones y millones de verdadera “comida chatarra”. Sus efectos nocivos, ahora medibles en las nuevas generaciones que ya se alimentaron desde su infancia con los productos de la revolución verde, contradice esta realidad virtual que nos quieren imponer: aumento de diferentes tipos de cáncer, alergias, alteraciones hormonales, problemas congénitos, problemas nutricionales y del aparato digestivo, especialmente de colon. Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo este tipo de alimentación mina la salud física y mental de las personas que tarde o temprano se vuelven esclavos también de las empresas farmacéuticas. Pero quizá su peor efecto nocivo sea precisamente minar la capacidad del ser humano de escoger consciente e informadamente sus alimentos, además de someterlo a la dependencia total de los saborizantes, grasas, sales y azúcares que engañan a su aparato digestivo y secuestran su sentido del gusto.

En este marco, donde los efectos perniciosos de los alimentos industrializados se hacen patentes, se inventan dietas y regímenes alimentarios “especiales” para, supuestamente, remediar los males, tales como la alimentación a base de productos más cercanos a los medicamentos (licuados, cápsulas, polvos, emulsiones, etc.) que es otra manera de seguir lucrando: se crea el problema y luego se vende la supuesta solución; así se obtiene doble ganancia. En los últimos años, además del ”vegetarianismo”, surgió una corriente más radical: el “veganismo”, que en nombre del cuidado del planeta y especialmente de los animales, rechaza todo producto de origen animal y centra su alimentación en productos vegetales esencialmente. Sin cuestionar el origen de este movimiento que no necesariamente haya sido espúreo, las empresas nuevamente le han dado la vuelta al movimiento, o más bien lo han recuperado en su beneficio, elaborando industrialmente “productos veganos”, prácticamente de diseño: productos que simulan ser carne, leche o huevo, elaborados a partir de elementos baratos, poco nutritivos y de origen vegetal, para no contravenir las normas veganas y que por supuesto se venden más caros, al igual que otros alimentos etiquetados, como “bio” o como ”orgánicos”.

El control de la población a través de los alimentos no sólo es una realidad, sino que está marcando un camino contrario a la evolución humana que de ser “omnívoro”, ahora se vaya limitando a alimentos desnaturalizados, caros y nocivos, no sólo para las actuales generaciones, sino también para las futuras, si sobreviven.