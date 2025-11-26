Invita UPTx a la comunidad tlaxcalteca a integrarse a sus programas educativos para el nuevo cuatrimestre

La rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Rosalía Nalleli Pérez Estrada presentó la oferta educativa y las modalidades disponibles para el cuatrimestre que inicia el próximo 10 de enero de 2026, durante el Diálogo Circular organizado por la Coordinación de Comunicación del gobierno del estado.

Precisó que la institución cuenta con 24 programas educativos, por tanto, invitó a jóvenes y personas trabajadoras a aprovechar la convocatoria vigente para integrarse a alguno de sus programas académicos que mantendrán la recepción de fichas hasta el 28 de noviembre.

Pérez Estrada detalló que la UPTx ofrece 15 programas de Técnico Superior Universitario, siete ingenierías y dos posgrados, disponibles en modalidades dual, presencial y despresurizada, esta última diseñada especialmente para personas que trabajan entre semana y buscan concluir una ingeniería.

“Esta modalidad despresurizada tiene una característica: los estudiantes llegan, estudian de primero a séptimo cuatrimestre en la universidad, y de séptimo a décimo van a una empresa que los acepta, y van ellos aprendiendo tanto en la empresa como en la institución”, agregó.

La rectora dio a conocer que esta alternativa contempla clases sábados y domingos de 7 a 17 horas, combinadas con actividades en casa, lo que permite responder a las necesidades del sector productivo, y a quienes buscan avanzar en su formación profesional sin interrumpir sus responsabilidades laborales.

Pérez Estrada también puntualizó el funcionamiento de la modalidad dual, actualmente enfocada en Ingeniería Industrial. En este esquema, las y los estudiantes cursan de primero a séptimo cuatrimestre en la universidad, y de séptimo a décimo se incorporan a una empresa para fortalecer sus competencias en un entorno real de trabajo, con el acompañamiento de docentes y asesores.

Asimismo, expuso que la modalidad presencial se desarrolla de lunes a viernes con horarios de 7 a 14 horas y de 14 a 20 horas, además de actividades académicas los días sábado.

Asimismo, presentó el calendario institucional: la recepción de fichas hasta el 28 de noviembre; examen de admisión en línea el 3 de diciembre, de 9 a 13:30 horas; publicación de aceptados el 5 de diciembre, inscripciones del 8 al 12 de diciembre, el curso propedéutico del 15 al 19 de diciembre, y el inicio de cuatrimestre el 10 de enero del próximo año.

Finalmente, reiteró su invitación a todas las personas que desean continuar su preparación profesional. “Esa es la invitación que traigo para todas las personas que deseen seguir estudiando alguna ingeniería o un Técnico Superior Universitario”, apuntó.