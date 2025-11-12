Invita UATx a repensar la criminología desde la ciencia y el humanismo

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz subrayó la necesidad de vincular la criminología con la política criminal y el derecho penal, como parte de un diálogo interdisciplinario que consolide su autonomía como ciencia.

- Anuncio -

“Soy criminólogo, soy abogado inicialmente y criminólogo, y me he ocupado de esta materia por muchos años… pretendo hoy hacer un ensamble entre la criminología, su puente de comunicación que es la política criminal y el derecho penal”, explicó durante la inauguración del Congreso Nacional de Criminología con motivo del Día del Criminólogo.

Durante el acto inaugural en el Teatro Universitario, Ortiz recordó que en el pasado la criminología fue considerada auxiliar del derecho penal, pero hoy ha alcanzado independencia científica. “Sabemos que la criminología ha alcanzado como ciencia plena autonomía, lo mismo la política criminal, la sociología criminal y la criminalística”, dijo.

En su mensaje, el rector enfatizó que esta ciencia no solo estudia el delito, sino también los mecanismos de control social y las consecuencias del castigo. “La criminología ha sido tan abarcativa que revisa también cómo funcionan las instancias del sistema penal y desde luego cuáles son los mecanismos que diseña el gobierno en materia de control social.”, apuntó.

- Advertisement -

Por su parte, Rodolfo Leonardo Ortiz Gallardo, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, destacó la trascendencia del encuentro académico que coincide con los 49 años de la fundación de la UATx. “Durante casi cinco décadas nuestra universidad ha sido cuna de pensamiento crítico y humanista donde convergen la ciencia, la ética y el espíritu social”, afirmó.

El director explicó que el Congreso es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales de la seguridad y la justicia. “Este encuentro representa una valiosa oportunidad para el intercambio de ideas, la difusión de hallazgos científicos y la actualización profesional”, sostuvo, al invitar a los participantes a aprovechar el diálogo académico.

La coordinadora de la Licenciatura en Criminología, Nancy Guzmán Xicohténcatl recordó que el Día del Criminólogo conmemora el legado del Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, considerado figura central de la criminología mexicana. “Hoy rendimos homenaje al Dr. Quiroz Cuarón, quien falleció mientras impartía cátedra universitaria, dejando un legado imperecedero que ilumina el camino de nuestra profesión”, expresó.

- Advertisement -

Guzmán Xicohténcatl presentó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que revelan los retos actuales de seguridad pública: “Durante 2024 se estimaron más de 23 millones de víctimas de delitos, y el 93.2 por ciento no se denunciaron o no derivaron en carpeta de investigación”, dijo, al señalar que la cifra negra sigue siendo una problemática estructural.

La académica sostuvo que la criminología contemporánea debe trascender el estudio del delito para enfocarse en la prevención y la transformación social. “No basta con estudiar el crimen, debemos formar pensadores que cuestionen las estructuras que lo generan y diseñen políticas públicas basadas en evidencia científica”, enfatizó.

Asimismo, expuso que la UATx impulsa la formación criminológica bajo el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), promovido por el rector Serafín Ortiz. “Este paradigma educativo nos distingue y coloca a la vanguardia de la formación criminológica en México”, afirmó.

Durante el evento se destacó que la criminología enfrenta desafíos vinculados con la violencia, la desaparición de personas y la criminalidad emergente en espacios digitales. “Como criminólogos debemos posicionarnos como mediadores entre la academia y la sociedad… nuestra labor no puede limitarse a describir el problema, debemos ser agentes activos en su solución”, sostuvo Guzmán Xicohténcatl.