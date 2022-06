Invita Sesa a la población a donar sangre como acto de solidaridad

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, este 14 de junio, la Secretaría de Salud (Sesa) invitó a la población en general a sumarse al esfuerzo y salvar vidas al incrementar la donación de plasma entre la población y voluntarios no remunerados y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la sangre y a las transfusiones seguras para las personas que lo requieran.

De esta manera, la Sesa se sumará a las acciones a nivel nacional que se desarrollarán en las instalaciones del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), en un acto de solidaridad para fomentar la concientización pública de la necesidad de contar con donaciones de sangre periódicas, no remuneradas y comprometidas durante todo el año.

Cabe mencionar que el país será anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, por medio de su Centro Nacional de Sangre, para incentivar las transfusiones seguras.

Los requisitos para donar en el CETS de Tlaxcala son: ser mayor de 18 y menor de 65 años de edad, tener un peso corporal mayor a los 55 kilogramos, no ser alérgico a medicamentos o alimentos, no haber tomado medicamentos o bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

No haber padecido hepatitis, sífilis, cáncer, paludismo, diabetes, epilepsia, hipertensión arterial, tuberculosis, enfermedades de corazón o riñón; además, en el caso de mujeres no estar embarazada, en periodo de lactancia o en periodo menstrual y no tener múltiples parejas, o ser farmacodependientes.

En México y Tlaxcala aún se depende de la donación de familiares o de amigos para el abastecimiento y autosuficiencia; es por eso que con el lema “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”, el Día Mundial del Donante de Sangre de este año busca incrementar el reconocimiento mundial de la donación.