Invita Sesa a campaña de cirugías de mínima invasión en Tlaxcala

La Secretaría de Salud (Sesa) del estado puso en marcha la Campaña de Cirugías de Mínima Invasión 2025, con el propósito de acercar procedimientos quirúrgicos especializados y gratuitos a la población que requiere atención médica.

- Anuncio -

La jornada se lleva a cabo del 7 de noviembre al 20 de diciembre de 2025 en la Unidad de Cirugía, Endoscopía y Mínima Invasión, ubicada en la zona de hospitales en la comunidad de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, donde un equipo médico capacitado realizará intervenciones seguras y con tecnología de vanguardia.

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses explicó que esta campaña forma parte del compromiso del gobierno del estado para garantizar el derecho a la salud y el acceso a servicios médicos de calidad, priorizando la atención gratuita a pacientes.

“En Tlaxcala estamos cumpliendo el compromiso de acercar la salud a todas y todos. Queremos que cada persona que lo necesite reciba una cirugía segura, oportuna y sin costo, porque la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado”, afirmó.

- Advertisement -

Entre los procedimientos contemplados se encuentran: colecistectomía laparoscópica, hernia hiatal, hernias, circuncisión, cirugía de próstata con láser, nefrolitotomía, litotripsia láser y vasectomía sin bisturí, todos ellos con técnicas que reducen el tiempo de recuperación, el dolor postoperatorio y las complicaciones.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y la Secretaría de Bienestar se suman a esta estrategia de salud mediante la canalización de pacientes identificados entre sus programas y beneficiarios, con el fin de que puedan acceder a estas cirugías sin costo.

Para agendar una cita, y solicitar más información, la población puede comunicarse al número telefónico 246 2 39 22 36.

- Advertisement -

A través de este trabajo coordinado, se garantiza que las personas en situación de vulnerabilidad reciban atención médica oportuna y especializada, fortaleciendo el modelo de bienestar y salud integral que impulsa el gobierno del estado.