Invita SEPE a concurso “La Juventud y la Mar”

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez recordó a los jóvenes estudiantes de entre 13 y 17 años de edad que deseen participar en el XX Concurso Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar” que convoca la Secretaría de Marina (Semar), que pueden enviar sus trabajos hasta el próximo 9 de octubre del presente año.

El también director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) refirió que este concurso tiene como objetivo despertar en la juventud tlaxcalteca el interés por las actividades marítimas y navales, teniendo como tema central del relato la conciencia ecológica–marítima.

Observó que los participantes que en años anteriores hayan obtenido el primero, segundo o tercer lugar, no podrán participar en esta ocasión, con el propósito de dar oportunidad de ganar a otros concursantes. De igual manera, las y los participantes deberán ser aficionados, no profesionales, en el género literario establecido y no tener publicada ninguna obra.

Florentino Domínguez invitó a los jóvenes interesados a consultar la convocatoria para conocer las bases del concurso e integrar los trabajos con los requerimientos solicitados en tiempo y forma, en la siguiente dirección electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/571920/CONVOCATORIA_JUVENTUD_Y_LA_MAR_2020.pdf

Domínguez Ordóñez informó que la entrega de los trabajos literarios será en formato digital al correo electrónico de la coordinación del concurso en Tlaxcala que es: [email protected]; los resultados del concurso se publicarán a través de la página de internet www.gob.mx/semar o vía telefónica a partir del 26 de octubre.

Por último, el funcionario estatal exhortó a los menores de edad a participar en este concurso, a efecto de demostrar su talento creativo y su imaginación en torno a las actividades marítimas y navales.

Este concurso se realiza en el marco de la celebración del Día de la Armada de México, puntualizó.