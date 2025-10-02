Invita Sedif a sumarse a la campaña “Regala de Corazón” para niñas y niños en situación vulnerable

La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar invitó a la sociedad a sumarse a la campaña de recaudación de juguetes “Regala de Corazón”, que busca beneficiar a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en los 60 municipios de la entidad.

Esta mañana, durante el diálogo circular con medios de comunicación sostuvo que “es una invitación de corazón a la sociedad a que se sumen a esta campaña Regala de Corazón. Yo creo que todos tenemos ese corazón que tiene las ganas de poder dar un poquito de sí mismo, porque todo suma”.

Espinosa de los Monteros recordó que esta iniciativa se implementó desde hace dos años, con la finalidad de fortalecer la tradicional Cabalgata de Reyes, que recorre comunidades de todo el estado con la entrega de regalos.

Además de juguetes, pidió la colaboración de la población para donar chamarras y cobijas en buen estado, ya que “también estamos pidiendo que nos ayuden con chamarras y con cobijas en buen estado para que en este año podamos acercarnos a toda la población vulnerable y podamos entregar muchísimas cobijas y chamarras y juguetes en las zonas más vulnerables de nuestro estado”.

La presidenta honorífica explicó que el Sedif destina cada año un recurso propio para asegurar la distribución de obsequios. En el primer año se entregaron 17 mil juguetes sin campaña de apoyo ciudadano.

En el año 2024, ya con la estrategia activa, se sumaron 2 mil juguetes donados por la población a los 17 mil adquiridos por el Sedif. Para este año 2025, la cifra aumentó a 4 mil donativos ciudadanos y 20 mil por parte del organismo estatal.

Con estas cifras, adelantó que para el próximo año busca elevar la meta y alcanzar un mayor número de niñas y niños beneficiados, especialmente en comunidades escolares. “Nosotros como sistema estatal ponemos una meta más alta, buscamos que la población se sume a este gran esfuerzo para entregar más sonrisas y sobre todo nuestro corazón”, señaló.

La recepción estará abierta en la sede del Sedif, ubicada en calle Morelos número 4, en la capital tlaxcalteca, así como en la Clínica de las Emociones, en la Loma Xicohténcatl; además de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de Calpulalpan, Tlaxco y San Matías.

“La invitación de verdad está abierta a toda la población para que entre todas y todos sumemos nuestros corazones y lleguemos a muchas más niñas y niños del estado de Tlaxcala”, reiteró.

Enfatizó que la campaña no sólo busca llevar alegría, sino también sembrar valores en las nuevas generaciones. “No se dé lo que nos sobre, sino lo que de corazón también está para nosotros dar hacia los demás. Es muy importante que desde pequeños creemos esa conciencia colectiva de que entre todas y todos hacemos la diferencia”, afirmó.