Invita IMSS Tlaxcala a ser donador de sangre, órganos y tejidos 

La coordinadora clínica de órganos y tejidos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Ana Lilia Luna Vázquez, invita a todas las personas a donar sangre, órganos y tejidos.

En el caso de la donación de sangre, es muy sencillo, hay que presentarse de 7 a 8 horas en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1, ubicado en la colonia La Loma Xicohténcatl de Tlaxcala capital, directamente en el Banco de Sangre, cuyo acceso está totalmente independiente del acceso al área del hospital.

Llegar con ayuno de al menos 8 horas, se permite la ingesta de líquidos claros y se debe evitar comer grasa 24 horas antes de la donación.

Los requisitos son: ser mayor de 18 años y no tener más de 65 años de edad, no haberse sometido a alguna cirugía en los últimos seis meses, ni realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, tampoco haber tomado medicamentos en los últimos 5 días, tener un peso superior a los 55 kilogramos, no sufrir de hipertensión, no presentar fiebre ni haber padecido alguna enfermedad como gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días, no tener factores de riesgo como el empleo de drogas intravenosas o prácticas sexuales de riesgo.

La Ley General de Salud (LGS) indica que la donación es el consentimiento de una persona para que, en vida o después de su muerte, cualquier órgano o tejido de su cuerpo sea utilizado para trasplantes.

“No existe un límite de edad para inscribirse como donador y puedes manifestar tu voluntad, firmando una tarjeta de donador voluntario en la plataforma del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA); sin embargo, aun teniendo estos documentos, la familia es la que tiene la última palabra para autorizar la donación, por lo que es sumamente importante que ellos estén enterados y respeten la decisión de ser donador”, puntualizó Luna Vázquez.

Dar vida después de la muerte, consiste en convertirse en un donador voluntario después de fallecer, de cualquier órgano o tejido del cuerpo para que sea utilizado en pacientes cuyo único tratamiento para salvar o mejorar la calidad de vida sea un trasplante.

Los órganos que se pueden trasplantar son corazón, riñones, pulmones, hígado y páncreas. Y los tejidos son córneas, hueso, cartílagos, médula ósea, sangre y sus derivados.

“No existe un límite de edad para donar ni para inscribirse. Pueden ser donantes después de la muerte los pacientes entre 2 y 80 años que hayan perdido la vida por muerte encefálica,” finalizó la especialista.

Para llenar la tarjeta como donador, ingresa a http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/tarjeta_donacion.pdf